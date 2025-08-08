Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bei einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza liegt Kinderkleidung neben Listen von im Gazastreifen getöteten palästinensischen Kindern auf dem Boden in der Innenstadt von Lissabon.
Foto: Armando Franca
Nahostkonflikt - Portugal
Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
Foto: Ajit Solanki
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
Foto: Chen Bin
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
Foto: Erin Hooley
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.
Foto: Pavel Bednyakov
