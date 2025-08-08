Ein Angestellter arbeitet in der Molkerei AmulFed in Gandhinagar in Indien.
Foto: Ajit Solanki
2/6
Feuerwerk explodiert während der Eröffnungsfeier der World Games 2025 in Chengdu in der südwestchinesischen Provinz Sichuan.
Foto: Chen Bin
3/6
Eine einzelne Ente schwimmt alleine außerhalb der Absperrung, nachdem über 80.000 Gummienten im Rahmen des Chicago Ducky Derby zugunsten von Special Olympics Illinois in den Chicago River geworfen wurden.
Foto: Erin Hooley
4/6
Angehörige und Unterstützer von israelischen Geiseln nehmen vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem an einer Kundgebung teil.
Foto: Ohad Zwigenberg
5/6
Menschen gehen über den Roten Platz, während das Sonnenlicht von der Kreml-Uhr auf dem Spasskaja-Turm des Kremls reflektiert wird.