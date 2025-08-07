DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250807-930-883628/61 / 13Der Seehund »Scotty« schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist.Foto: Hauke-Christian Dittrich1/13Der Seehund »Scotty« schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist.Foto: Hauke-Christian DittrichAngehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges.Foto: Ohad Zwigenberg2/13Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.Foto: Marcus Brandt3/13Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube.Foto: Tatan Syuflana4/13Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan.Foto: K.M. Chaudary5/13Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.Foto: Aaron Favila6/13Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.Foto: Karl-Josef Hildenbrand7/13Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.Foto: Ilia Yefimovich8/13Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.Foto: Ohad Zwigenberg9/13Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.Foto: Mohammed Shajahan10/13Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.Foto: Noah Berger11/13Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.Foto: Jens Büttner12/13Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.Foto: Khalil Hamra13/13