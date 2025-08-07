Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Auswilderung von Seehund-Jungtieren
Der Seehund »Scotty« schaut kurz vor der Auswilderung aus einem Korb am Ostende der Insel Juist.
Foto: Hauke-Christian Dittrich
Angehörige und Unterstützer israelischer Geiseln demonstrieren vor dem Büro des Ministerpräsidenten in Jerusalem für deren Freilassung und ein Ende des Krieges.
Foto: Ohad Zwigenberg
Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.
Foto: Marcus Brandt
Ein Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube.
Foto: Tatan Syuflana
Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan.
Foto: K.M. Chaudary
Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.
Foto: Aaron Favila
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Foto: Ilia Yefimovich
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.
Foto: Ohad Zwigenberg
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.
Foto: Mohammed Shajahan
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.
Foto: Noah Berger
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.
Foto: Jens Büttner
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.
Foto: Khalil Hamra
