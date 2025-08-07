DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250807-930-883628/41 / 11Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.Foto: Marcus Brandt1/11Ein Polizeibeamter hält einen Anhaltestab in einer 30er-Zone während des Blitzermarathons im Stadtteil Wilhelmsburg.Foto: Marcus BrandtEin Angestellter zählt US-Dollar-Noten in einer Wechselstube.Foto: Tatan Syuflana2/11Ein Müllsammler sammelt wiederverwertbare Gegenstände, darunter Plastik, auf einer Mülldeponie in Lahore, Pakistan.Foto: K.M. Chaudary3/11Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.Foto: Aaron Favila4/11Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.Foto: Karl-Josef Hildenbrand5/11Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.Foto: Ilia Yefimovich6/11Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.Foto: Ohad Zwigenberg7/11Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.Foto: Mohammed Shajahan8/11Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.Foto: Noah Berger9/11Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.Foto: Jens Büttner10/11Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.Foto: Khalil Hamra11/11