Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.
Foto: Aaron Favila
US-Zölle - Philippinen
Gräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.
Foto: Karl-Josef Hildenbrand
2/8
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Foto: Ilia Yefimovich
3/8
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.
Foto: Ohad Zwigenberg
4/8
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.
Foto: Mohammed Shajahan
5/8
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.
Foto: Noah Berger
6/8
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.
Foto: Jens Büttner
7/8
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.
Foto: Khalil Hamra
8/8