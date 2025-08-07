DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250807-930-883628/21 / 8Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.Foto: Aaron Favila1/8Ein Lkw fährt entlang gestapelter Container im Nordhafen von Manila.Foto: Aaron FavilaGräser stehen auf einer Wiese, über der die Sonne aufgeht.Foto: Karl-Josef Hildenbrand2/8Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.Foto: Ilia Yefimovich3/8Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.Foto: Ohad Zwigenberg4/8Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.Foto: Mohammed Shajahan5/8Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.Foto: Noah Berger6/8Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.Foto: Jens Büttner7/8Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.Foto: Khalil Hamra8/8