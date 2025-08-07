Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Bilder des Tages

Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Foto: Ilia Yefimovich
Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.
Foto: Ilia Yefimovich
Israelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.
Foto: Ohad Zwigenberg
Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.
Foto: Mohammed Shajahan
Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.
Foto: Noah Berger
Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.
Foto: Jens Büttner
Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.
Foto: Khalil Hamra
