DPA Bilder des TagesBilder des Tages© dpa-infocom, dpa:250807-930-883628/11 / 6Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.Foto: Ilia Yefimovich1/6Israelis protestieren in Yad Mordechai gegen die Hungersnot in Gaza und fordern ein Ende des Krieges und die Freilassung der Geiseln.Foto: Ilia YefimovichIsraelische Soldaten gehen an der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels entlang.Foto: Ohad Zwigenberg2/6Ein Rikschafahrer fährt seine Kunden durch das braune Wasser auf einer überschwemmten Straße in Chittagong in Bangladesch.Foto: Mohammed Shajahan3/6Frachtcontainer stapeln sich auf einem Verladeterminal im Hafen von Oakland.Foto: Noah Berger4/6Mähdrescher vom Agrarbetrieb Markfrucht Lützow ernten nach Sonnenuntergang Raps auf einem Acker in Mecklenburg-Vorpommern.Foto: Jens Büttner5/6Ein Blitz entlädt sich hinter einer Moschee in Istanbul.Foto: Khalil Hamra6/6