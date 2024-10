Mitarbeiter des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) entfernen Klebebahnen nachdem sie Farbe zur Kennzeichnung auf den Anfangsbereich einer Start- und Landebahn gesprüht haben. Die Bezeichnungen der Start- und Landebahnen von Flughäfen entsprechen den Gradzahlen von 360 Grad nach Norden zum Nordpol ausgerichtet und um die hintere Ziffer verkürzt. Da sich das Magnetfeld der Erde ständig geringfügig ändert, müssen die Gradangaben immer Mal wieder erneuert werden. Da immer gegen den Wind geflogen wird, hat jede Bahn zwei Bezeichnungen, ergänzt um links oder rechts, eventuell noch C für center. In diesem Fall wird die Nordbahn am BER von 25R/07L zur 24R/06L.

Foto: Jörg Carstensen

