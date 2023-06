Die norwegische Außenministerin Anniken Huitfeldt bügelt vor dem Treffen der NATO-Außenminister die NATO-Flagge im Rathaus. Bei dem Treffen in Oslo sollen der Krieg in der Ukraine, die Stärkung der Ostflanke und der bevorstehende Gipfel am 11. und 12. Juli in Litauen sein.

Foto: Ole Berg-Rusten

1/11