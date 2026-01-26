Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
DPA Bilder des Tages

Bilder der Woche

© dpa-infocom, dpa:260126-930-595777/1

Eiszapfen hängen an einem Geländer während eines Wintersturms auf einem Parkplatz.
Foto: John Raby
Winterwetter in den USA
Menschen gehen bei Schneefall durch die Innenstadt von Toronto.
Foto: Cole Burstona
New England Patriots Punter Bryce Baringer (M) bei Schneefall in Aktion.
Foto: Garrett W. Ellwood
Greenkeeper der Denver Broncos blasen den Schnee von den Yard-Linien.
Foto: Ashley Landis
Während eines Wintersturms gehen Einwohner auf dem Capitol Hill Schlitten fahren.
Foto: Gent Shkullaku
Santeria-Priester führen ein Reinigungsritual mit Hähnen durch.
Foto: Ramon Espinosa
Eine Person läuft Ski in Toronto.
Foto: Cole Burston
