Bewegung in den Arbeitsalltag

Langes Sitzen, wenig Bewegung und hoher Stress gehören für viele Berufstätige zum Alltag. Die Firma 1 möchte das ändern – mit ihrer neuen digitalen Gesundheitsplattform, die Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit spielerisch miteinander verbindet.

Über eine App erhalten Nutzerinnen und Nutzer personalisierte Trainingspläne, kurze Entspannungsübungen für den Arbeitsplatz und Ernährungstipps, die sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. »Unsere Plattform zeigt, dass Gesundheit auch digital ganz nah sein kann«, sagt Geschäftsführer Max Schneider.

Mit interaktiven Challenges, Teamfunktionen und regelmäßigen Live-Sessions mit Expertinnen und Experten schafft Firma 1 zusätzliche Motivation. Ziel ist es, Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen für das Thema Gesundheitsprävention zu begeistern.

»Gesunde Mitarbeitende sind zufriedener, kreativer und leistungsfähiger – davon profitieren alle«, betont Schneider.