Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Anzeige

Bewegung in den Arbeitsalltag

Individuell, flexibel und motivierend: Das Unternehmen setzt auf smarte Lösungen für mehr Wohlbefinden im Beruf.

Langes Sitzen, wenig Bewegung und hoher Stress gehören für viele Berufstätige zum Alltag. Die Firma 1 möchte das ändern – mit ihrer neuen digitalen Gesundheitsplattform, die Bewegung, Ernährung und Achtsamkeit spielerisch miteinander verbindet.

Über eine App erhalten Nutzerinnen und Nutzer personalisierte Trainingspläne, kurze Entspannungsübungen für den Arbeitsplatz und Ernährungstipps, die sich leicht in den Arbeitsalltag integrieren lassen. »Unsere Plattform zeigt, dass Gesundheit auch digital ganz nah sein kann«, sagt Geschäftsführer Max Schneider.

Mit interaktiven Challenges, Teamfunktionen und regelmäßigen Live-Sessions mit Expertinnen und Experten schafft Firma 1 zusätzliche Motivation. Ziel ist es, Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen für das Thema Gesundheitsprävention zu begeistern.

»Gesunde Mitarbeitende sind zufriedener, kreativer und leistungsfähiger – davon profitieren alle«, betont Schneider.

Infobox

dhusa dasu dhsaui dhsaui dhsaui dhusai dhiusa dhiusa dhiusa dhiusa dhiusa fhsiu fui gfhu ghu oghau9 ofhwograou ghrpgfpphsau pgfhsau pfhsa9