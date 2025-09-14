VfL Pfullingen machte es unnötig spannend

Bitte aktivieren Sie Javascript

ERLANGEN. »Das war eine enge Kiste«, atmete Fabian Gerstlauer tief durch. »Es war die erwartet schwere Aufgabe«, fügte der Trainer der Pfullinger Drittliga-Handballer hinzu. Der VfL gewann beim Aufsteiger TV Erlangen-Bruck mit 32:31 (19:18) und feierte damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel. »Letztlich haben wir verdient gewonnen«, meinte der Kommandogeber der Echazstädter.

In der Schlussphase machten sich die Pfullinger das Leben selbst schwer. Als in der 49. Minute Sascha Brodbeck seine Farben vor 250 Zuschauern in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle mit 28:24 in Führung brachte, gewann man den Eindruck, dass der Vorjahres-Dritte letztlich doch sicher auf die Siegerstraße einbiegen wird.

Erlangen-Bruck stemmt sich gegen drohende Niederlage

Doch erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Erlangen-Bruck, vor allem in der ersten Halbzeit mit einer enormen Wucht unterwegs, stemmte sich mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Lorenz Maidl brachte die Hausherren in der 55. Minute auf 29:30 heran. Die Pfullinger lieferten jedoch eine prompte Antwort: Fynn Hofele aus der zweiten Reihe und Tim Hafner nach einem Konter trafen innerhalb von 31 Sekunden - der VfL lag 32:29 vorne. 4:32 Minuten waren noch zu spielen.

Erlangens Top-Torjäger Jonas Poser, den die Pfullinger Hintermannschaft relativ gut im Griff hatte, verkürzte in der 57. Minute auf 30:32. Dann verhinderte VfL-Keeper Felix Maar mit einer Parade bei einem Wurf von Kreisläufer Sebastian Walz den Anschlusstreffer. Dieses Anschlusstor fiel dann doch. Und zwar 1:32 Minuten vor Feierabend. Nach einem Pfullinger Ballverlust war Maidl erfolgreich.

Axel Goller vergibt kurz vor Schluss Siebenmeter

45 Sekunden vor Spielende setzten die Pfullinger Linksaußen Christopher Rix in Szene. Der Routinier vollzog einen Schritt nach innen, sprang ab - und wurde von Ferdinand Neuß unsanft gestoppt. Klare Sache: Siebenmeter für den VfL, Zwei-Minuten-Strafe für Neuß. Axel Goller, der bundesliga-erprobte Rechtsaußen, schnappte sich den Ball - und scheiterte mit seinem Strafwurf an Keeper Philippe-Louis Golla.

Erlangen-Bruck durfte also noch einmal einen Angriff inszenieren. Die Franken holten jedoch nur noch einen Freiwurf heraus. Mit der allerletzten Aktion im Spiel versuchte es Lasse Schmid. Der Rückraumspieler scheiterte jedoch an der Pfullinger Mauer. Der Gäste-Sieg war eingetütet. »Da haben wir richtig gut verteidigt«, lobte Gerstlauer die Abwehrarbeit seines Teams in den Schluss-Sekunden.

»In der ersten Halbzeit haben wir sehr guten Angriffs-Handball gespielt, das war unser nächster Entwicklungsschritt«, lobte Gerstlauer seine Schützlinge. Im zweiten Durchgang verteidigten beide Teams gut. In den ersten 17 Minuten der zweiten Hälfte kassierte Pfullingen lediglich vier Gegentore. Dennoch wurde es am Ende eng. Verdammt eng sogar. (GEA)