VfL Pfullingen hat Respekt vor dem Aufsteiger

PFULLINGEN. Den ersten Heimsieg haben die Pfullinger Drittliga-Handballer am vergangenen Samstag beim 27:21 gegen Saase3 Leutershausen eingefahren. Nun wollen die Mannen von Trainer Fabian Gerstlauer mit einem Auswärtserfolg nachlegen. Am Samstag (18 Uhr) gibt der VfL beim Aufsteiger TV Erlangen-Bruck seine Visitenkarte ab. »Erlangen hat gut ausgebildete Spieler in seinen Reihen«, berichtet Gerstlauer. Einer ragt bei den Franken heraus: Jonas Poser. Der Rechtsaußen hat in drei Spielen bereits 35 Tore erzielt (davon elf Siebenmeter) - eine imposante Ausbeute. »Poser ist sehr abschlussstark. Seine Kreise müssen wir abschneiden«, schreibt Gerstlauer seinen Schützlingen ins Aufgabenbuch.

Die Pfullinger treten mit einer Brise Respekt in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle in Erlangen an. Der Neuling kassierte zum Auftakt bei den RN Löwen II eine 31:36-Niederlage, gewann dann aber sein bislang einziges Heimspiel gegen den TV Bittenfeld II mit 30:29. Bei der SG Pforzheim-Eutingen gab's zuletzt ein 30:35.

Wer übernimmt beim VfL Pfullingen die Spielmacher-Rolle? Diese Frage stand vor dem Leutershausen-Spiel im Raum, da mit Lasse Schiemann der Regisseur Nummer eins noch einige Monate auf der Ausfall-Liste steht. Man rechnete mit Johnny Beck oder Conrad Schmitt. Gerstlauer entschied sich für - Lukas List. Und wie erklärt Gerstlauer diese Überraschungs-Maßnahme? »Luki hat als langjähriger VfL-Spieler unsere Automatismen am besten verinnerlicht.«

Während er mit der Abwehrarbeit gegen Leutershausen mehr als zufrieden sein konnte, gibt es im Angriffsspiel Luft nach oben. »Unser Ziel ist, im Angriff auf kollektiven Handball umzustellen. Da brauchen wir Automatismen.« Gute Einzelkönner sind aber immer willkommen. Und da hat der VfL mit Niklas Roth einen Drittliga-Ausnahmespieler in seinen Reihen. Gegen Leutershausen erzielte Roth neun blitzsaubere Tore. In Erlangen muss Pfullingen erneut auf Mathis Roth (Oberschenkelprobleme) verzichten. Für ihn rückt wieder der A-Jugendliche Kimi Hirsch in den Kader.

Ein Pfullinger Akteur tankte am Donnerstagabend in der Bundesliga Selbstvertrauen: Fynn Hofele. Der 19-Jährige war für Frisch Auf Göppingen im Einsatz und erzielte gegen den HC Leipzig kurz vor Feierabend den Treffer zum 24:24-Endstand. »Ich kann es nicht begreifen, ich bin völlig durch den Wind. Das werde ich nie mehr vergessen«, sagte Hofele anschließend am Dyn-Mikrofon. Der per Zweitspielrecht für Göppingen auflaufende Linkshänder erzielte gegen Leipzig zwei Tore - es waren seine ersten im dritten Einsatz in der Beletage. (GEA)