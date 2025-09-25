VfL Pfullingen freut sich auf »ein tolles Derby« in der Kurt-App-Halle

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Fabian Gerstlauer ist voller Vorfreude: »Das wird ein tolles Derby«, sagt der Trainer der Pfullinger Drittliga-Handballer vor dem Duell gegen den HBW Balingen-Weilstetten II. Anpfiff in der Kurt-App-Halle ist an diesem Freitag um 20.15 Uhr. Während die Balinger mit einer neuformierten Mannschaft mit Startschwierigkeiten zu kämpfen haben und nach drei Spielen erst einen Sieg eingefahren haben (37:36 gegen Erlangen-Bruck), legte der VfL einen Raketenstart hin. 5:1 Punkte, Platz vier.

Noch viel Potenzial im Team

»Unser Start ist im Resultat sehr gut«, ist Gerstlauer mit der Bilanz zufrieden. »Bei uns gibt es aber auf jeden Fall noch viel Potenzial nach oben.« Zum Auftakt gab es gegen den Mitfavoriten Saase3 Leutershausen, der total überraschend mit 0:8 Punkten das Tabellenende ziert, einen souveränen 27:21-Erfolg. Dann gewannen die Pfullinger beim Aufsteiger TV Erlangen-Bruck mit 32:31. »Das war nicht unser bestes Spiel«, so Gerstlauer. Zuletzt musste der VfL bei der mit vier Siegen in die Runde gestarteten SG Pforzheim-Eutingen seine Visitenkarte abgeben - und erkämpfte sich ein 24:24-Unentschieden. »Nach unserem 15:21-Rückstand haben wir unbedingt Ballgewinne benötigt. Wir haben dann sehr stabil verteidigt und eine famose Aufholjagd hingelegt«, findet Gerstlauer lobende Worte für seine Schützlinge. Beim Spitzenreiter nach einem Sechs-Tore-Rückstand einen Punkt zu entführen, ist aller Ehren wert.

Auf der anderen Seite hat auch die Begegnung in Pforzheim gezeigt, dass im Pfullinger Angriffsspiel phasenweise noch Sand im Getriebe ist. Das ist deshalb kein Wunder, weil mit Lasse Schiemann der torgefährliche Regisseur seit vielen Monaten und noch einige weitere Monate auf der Ausfall-Liste steht. In der Startformation übernahm bislang stets Lukas List die Rolle des Kommandogebers. Der Abwehrchef, der im Angriff normalerweise auf der halbrechten Position zum Einsatz kommt, erfüllt seine Aufgabe solide, logischerweise fehlen aber die Automatismen. Das gleiche gilt für Conrad Schmitt, dem Rückraum-Mitte-Mann der Zukunft. »Conrad macht stetig Fortschritte«, stellt Gerstlauer fest. Aber: Der 19-Jährige, der in der zurückliegenden Saison wegen eines Kreuzbandrisses nicht ein Spiel absolvieren konnte, muss sich Stück für Stück an die hohe Intensität im Männer-Bereich herantasten.

Sehenswerter Treffer zum 24:24-Endstand

Beeindruckend in Pforzheim war neben der Aufholjagd auch der Pfullinger Treffer zum 24:24-Endstand. Nach einer sehenswerten Kombination jagte Linksaußen Christopher Rix den Ball mit einer Selbstverständlichkeit in die Maschen, über die man nur staunen konnte. Aus diesem Holz sind Spitzen-Mannschaften geschnitzt. Der VfL kann gegen Balingen bis auf Schiemann erstmals in dieser Saison auf alle Mann zurückgreifen. Linksaußen Mathis Roth, den bislang eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht setzte, feiert sein Saison-Debüt.

Mit Trainer Micha Thiemann und Linksaußen Mischa Locher stehen in den Reihen des HBW Balingen-Weilstetten II zwei Ex-Pfullinger. Thiemann erwarb sich beim VfL Meriten als Spieler und Jugendtrainer. Locher ging aus der Pfullinger Jugend hervor, ehe er sich Balingen anschloss. Der 21 Jahre alte Locher wurde vergangene Saison mit 202 Erfolgen (davon 92 Siebenmeter) Zweiter in der Drittliga-Torschützenliste. In der laufenden Runde erzielte Locher in drei Begegnungen bereits 19 Tore. Beim HBW mischt zudem in seinem ersten A-Jugend-Jahr Kalle Gaugisch mit, der Sohn des Frauen-Bundestrainers und ehemaligen Pfullinger Bundesligaspielers Markus Gaugisch. (GEA)