Schiemann, Beck und Wagner spielen auch nächste Saison für Pfullingen

PFULLINGEN. Nach dem starken Auftritt zum Jahresauftakt bei der HSG Konstanz (33:32) vermelden die Verantwortlichen des Handball-Drittligisten VfL Pfullingen jetzt auch weitere positive Personalentscheidungen: Lasse Schiemann, Johnny Beck und Silas Wagner haben ihre Verträge verlängert. »Wir sind sehr froh, dass wir den Vertrag mit unserem Eigengewächs und Youngster Lasse Schiemann verlängern konnten«, verkündet der Sportliche Leiter Simon Tölke. »Lasse hat insbesondere in der vergangenen Saison gezeigt, welche Entwicklung er genommen hat, und sich zu einem zentralen Leistungsträger auf der Spielmacher-Position entwickelt. Umso mehr freuen wir uns, dass er uns über diese Saison hinaus für ein weiteres Jahr erhalten bleibt.«

Groß ist die Freude im Lager des VfL auch über das Comeback von Schiemann. Fast ein Jahr lang war der 22-jährige Rechtshänder aufgrund einer schweren Schulterverletzung außer Gefecht gesetzt. Am vergangenen Wochenende meldete sich der Spielmacher eindrucksvoll als Torschütze zurück. »Wir freuen uns sehr, dass Lasse wieder zurück ist. Er wird unserem Rückraum zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen«, kommentiert Tölke die Rückkehr.

»Johnny hat sich sowohl sportlich als auch menschlich sehr schnell in die Mannschaft integriert.«

Auch Johnny Beck bleibt dem VfL Pfullingen über die laufende Saison hinaus erhalten. Der Rückraumspieler war im vergangenen Sommer von den Wölfen Würzburg an die Echaz gewechselt. »Johnny hat sich sowohl sportlich als auch menschlich sehr schnell in die Mannschaft integriert. Wir freuen uns, dass er seinen Vertrag verlängert hat«, so Tölke. Bereits in der Vorbereitung habe man erkannt, wie vielseitig Beck einsetzbar sei: »Mit seinen Eins-gegen-Eins-Qualitäten, seiner Schnelligkeit und seiner Beidhändigkeit kann er unserem Angriff immer wieder neue Impulse geben. In einigen Spielen hat er bereits gezeigt, dass er ein echter X-Faktor sein kann.« Parallel zum Handball absolviert Beck inzwischen ein Studium an der Hochschule Reutlingen.

»Silas überzeugt sowohl in Abwehr als auch im Angriff mit konstanten Leistungen«

Der Dritte im Bunde ist Silas Wagner, der ebenfalls ein weiteres Jahr das VfL-Trikot tragen wird. »Silas geht in seine dritte Saison bei uns – darüber freuen wir uns sehr«, erklärt Tölke. Der 25-jährige Kreisläufer war 2024 vom HBW Balingen-Weilstetten II nach Pfullingen gewechselt. »Er ist inzwischen fester Bestandteil unserer Rotation auf der Kreisläuferposition und überzeugt sowohl in Abwehr als auch im Angriff mit konstanten Leistungen.« Neben seinen sportlichen Qualitäten hebt der sportliche Leiter auch Wagners Bedeutung für das Mannschaftsgefüge hervor: »Mit seiner ruhigen und sympathischen Art ist Silas menschlich wie charakterlich aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Umso schöner, dass auch er seinen Vertrag verlängert hat.«

Damit nimmt der Kader des VfL Pfullingen für die nächste Saison weiter Konturen an. Kapitän Lukas List, Paul Prinz, Julius Schmidt, Mathis Roth, Christopher Rix, Lasse Schiemann, Johnny Beck und Silas Wagner haben ihre Verträge verlängert. Felix Maar, Axel Goller und Niklas Roth verfügen zudem noch über laufende Verträge bis 2027. Daniel Schlipphak wird seine erfolgreiche Karriere im VfL-Tor beenden, während Tim Hafner und Jason Ilitsch den Verein verlassen werden. Offen sind aktuell noch die Personalentscheidungen zu Felix Zeiler, Fynn Hofele, Sascha Brodbeck und Conrad Schmitt. Mit Janne Böhm, Sören Hamann und Kimi Hirsch haben die Verantwortlichen des VfL Pfullingen jedoch bereits drei Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. (GEA)