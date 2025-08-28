Niklas Roth ist beim Auftakt des VfL Pfullingen dabei

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Trainer Fabian Gerstlauer hat das Erfolgsrezept parat: »Wir müssen mit Geduld und Disziplin angreifen und dürfen uns nicht viele technische Fehler leisten.« Wenn seine Schützlinge diesen Ratschlag befolgen, dann sind die Siegchancen für die Pfullinger Drittliga-Handballer groß. Am Samstag (20 Uhr) gibt der VfL seine Visitenkarte beim SV Salamander Kornwestheim ab. Und Kornwestheim ist bekannt dafür, mit seiner hoch gestaffelten Abwehr Bälle zu erkämpfen und gnadenlos und effektiv Gegenstöße zu laufen. Mit Marco Lantella und Tim Zeppmeisel haben die Kornwestheimer, bei denen der Ex-Pfullinger und Ex-Neuhäuser Jan Reusch Regie führt, zwei extrem schnelle Außenspieler, die man als Gegner am besten nichts ins Rollen kommen lassen soll.

Aber: Auch Pfullingen hat Qualität, wie der dritte Platz in der Vorsaison unterstreicht. Und: Der VfL kann in Kornwestheim bis auf den langzeitverletzten Lasse Schiemann in Bestbesetzung antreten, auch wenn zuletzt einige Akteure angeschlagen waren. Torjäger Niklas Roth (Knieprobleme) hat die letzten Trainingseinheiten alle absolviert. (GEA)