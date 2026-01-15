Krankheitausfälle bei Pfullinger Drittliga-Handballern nach Feueralarm

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Nach dem knappen Auswärtssieg bei der HSG Konstanz wartet auf die Drittliga-Handballer des VfL Pfullingen direkt das nächste Highlight. Zum ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die Echazstädter am Samstag (20 Uhr) den Tabellenführer Salamander Kornwestheim in der App-Halle.

Die Gäste reisen als Drittliga-Spitzenreiter zum traditionsreichen Duell an. Mit 25:7 Punkten musste sich das Team von Alexander Schurr in dieser Saison lediglich zweimal geschlagen geben, hinzu kommen drei Unentschieden. Besonders beeindruckend sind die deutlichen Siege gegen den Tabellenzweiten Rhein-Neckar Löwen II (44:37) sowie die Wölfe Würzburg (36:26, Platz vier). Trotz des Ausfalls des ehemaligen VfL-Spielers Jan Reusch (Kreuzbandriss) präsentieren sich die »Lurchis« äußerst konstant. Mit Felix Kazmeier (124 Tore, davon 52 Siebenmeter) stellt Kornwestheim zudem erneut einen der treffsichersten Akteure der Liga.

Personalsituation entspannt sich

Der VfL Pfullingen blickt hingegen auf einen schwierigen Jahresendspurt zurück. Nach dem Heimsieg gegen Konstanz im November gingen die folgenden fünf Partien verloren – nicht zuletzt aufgrund zahlreicher verletzungsbedingter Ausfälle. Derzeit entspannt sich die Personalsituation jedoch spürbar. Lasse Schiemann feierte nach fast einjähriger Zwangspause (Schulter) in Konstanz sein Comeback, auch Niklas Roth ist nach überstandener Knieverletzung wieder einsatzbereit. Der Sieg am Bodensee sorgte zusätzlich für neues Selbstvertrauen.

»Kornwestheim ist die Mannschaft dieses Jahres, die ihr Spiel von allen Top-Mannschaften am konstantesten aufs Spielfeld bekommt«, zeigt sich VfL-Trainer Fabian Gerstlauer beeindruckt vom kommenden Gegner. »Sie können weiterhin auf sehr viel Erfahrung zurückgreifen. Die Mannschaft bringt in jedem Spiel ihre Qualität aufs Spielfeld.« Verstecken muss sich seine Mannschaft am Samstag aber nicht. »Vor dem Hintergrund, dass einige Spieler bei uns aus ihren Verletzungen zurückgekommen sind, ist das eine tolle Herausforderung zu Hause – und wir wollen punkten«, sagt Gerstlauer.

Statt aufwärmen im Schneetreiben gefroren

Die Vorbereitungen auf die Partie verliefen an der Echaz aber erneut nicht ideal. »Leider hatte der Ausflug in Konstanz, draußen bei eiskaltem Wind, Folgen«, berichtet Fabian Gerstlauer und spielt auf den Feueralarm während des Aufwärmens in Konstanz an. Aufgrund dessen musste die Mannschaft rund 15 Minuten bei Schneetreiben vor der Halle ausharren. »Wir konnten in dieser Woche nicht optimal trainieren, weil der eine oder andere doch krank geworden ist«, erklärt Gerstlauer abschließend.

Nachdem sich die Pfullinger im Hinspiel in Kornwestheim mit 29:33 geschlagen geben mussten, soll nun vor heimischem Publikum die Revanche gelingen – und gleichzeitig der erste Heimsieg seit Anfang November her. Dafür braucht es neben einer konzentrierten und leidenschaftlichen Leistung auf dem Feld auch die lautstarke Unterstützung der VfL-Fans. (GEA)