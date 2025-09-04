Endgültiger Saisonstart für den VfL Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. »Wir sind alle heiß auf den Start in heimischer Halle«, betont VfL-Trainer Fabian Gerstlauer. »Leutershausen hat viel Qualität«, weiß Kreisläufer Sascha Brodbeck. »Wir haben zwei gute Trainingswochen hinter uns und wollen selbstbewusst auftreten«, formuliert Rückraumspieler Fynn Hofele. Am Samstag um 20 Uhr fällt für die Pfullinger Drittliga-Handballer der Startschuss für die Saison 2025/26. Das erste Spiel wurde verlegt, das zweite fiel wegen eines Wasserschadens in der Sporthalle Ost in Kornwestheim aus, nun geht es gegen Saase3 Leutershausen los.

Zwei Bundesligaspieler beim VfL

Neuerdings hat der Drittligist VfL Pfullingen zwei Bundesligaspieler in seinen Reihen: Brodbeck und Hofele, die per Zweitspielrecht für Frisch Auf Göppingen und Pfullingen auflaufen dürfen. Der 20 Jahre alte Brodbeck, der seinen Muskelfaserriss auskuriert hat und gegen Leutershausen einsatzfähig ist, hat vergangene Saison elf Erstliga-Begegnungen (ein Tor) für Frisch Auf absolviert. Nun feierte der 19 Jahre alte Hofele sein Debüt in der Beletage.

Der etatmäßige Rückraum-Rechte Hofele schnupperte beim Gastspiel der Göppinger in Lübbecke gegen GWD Minden erstmals Bundesliga-Luft - als Rechtsaußen. Weil Franko Lastro verletzungsbedingt ausfiel, musste Hofele auf der Außenbahn ran. »Ich durfte beim 28:28-Unentschieden die zweite Halbzeit durchspielen«, erzählt der noch in Wißgoldingen wohnende Hofele voller Stolz. Demnächst zieht er nach Tübingen um, wo er im Oktober ein Medizinstudium aufnimmt. Am Mittwoch, bei der 26:32-Heimniederlage von Frisch Auf gegen die Füchse Berlin, saß Hofele 60 Minuten auf der Bank (»Tim Goßner hat ein sehr gutes Spiel gemacht«). Obwohl er nicht auf dem Feld stand, war der Linkshänder tief beeindruckt von der Atmosphäre in der mit 5.000 Zuschauern besetzten EWS-Arena: »Das war eine tolle Erfahrung. Wenn die Halle voll ist, ist das schon eine heftige Akustik.«

Sieben oder acht Trainingseinheiten

Da Hofele und Brodbeck regelmäßig bei Frisch Auf am Training teilnehmen, kommen sie auf sieben oder acht Übungseinheiten pro Woche. Davon hat der VfL schon vergangene Saison profitiert, in der neuen Runde dürften beide einen weiteren Schritt nach vorne machen. Er habe gewusst, dass es ein Riesensprung von der A-Jugend-Bundesliga in die 3. Liga sei, erzählt Hofele, »dass er so groß ist, hätte ich aber nicht gedacht«. In Pfullingen, wo er vergangene Runde 38 Punktspiel-Tore erzielte, sei er aber schnell integriert gewesen, »hier herrscht eine familiäre Atmosphäre«.

Auf eine tolle Atmosphäre in der Kurt-App-Halle hofft am Samstag Gerstlauer. Der Pfullinger Kommandogeber muss möglicherweise auf Mathis Roth (Oberschenkelprobleme) verzichten. »Über seinen Einsatz entscheiden wir kurzfristig.« Als zweiter Linksaußen würde bei einem Ausfall von Roth der A-Jugendliche Kimi Hirsch in die Bresche springen, der bereits in der vergangenen Saison einmal eingesetzt wurde. (GEA)