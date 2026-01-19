Der VfL Pfulllingen lässt zu viele Chancen liegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Dass es langweilig war am Samstagabend, kann keiner der 650 Zuschauer in der Pfullinger Kurt-App-Sporthalle behaupten. Am Ende landeten jedoch die Gäste aus Kornwestheim einen deutlichen 24:28 (15:16) Auswärtserfolg. Den Pfullinger Drittliga-Handballern muss attestiert werden, dass sie über die volle Spielzeit kämpften, immer wieder nahe dran waren am Tabellenführer, am Ende aber die Cleverness im Abschluss fehlte.

Eine überragende Leistung zeigte Kornwestheims Torhüter Nico Henke, der reihenweise Würfe der VfLer entschärfte. Lob muss allerdings auch auf der Gegenseite Felix Maar gezollt werden, der wie sein Gegenüber einen erstklassigen Tag erwischt hatte und verhinderte dass der Gästesieg nicht höher ausfiel. »Die Torhüter haben an diesem Tag das Spiel entschieden«, lautete das Fazit von VfL-Trainer Fabian Gerstlauer.

Torflaute nach der Pause

Von der ersten bis zur letzten Minute hatte Salamander Kornwestheim das Heft des Handelns in der Hand. Moritz-Lukas Lanig brachte die Gäste in Führung und diese hielt, mit einer Ausnahme, bis zum Schlusspfiff. Schwächen zeigten die Pfullinger, die im Tabellenmittelfeld liegen, zu Anfang vor allem in der Abwehr. Zwei- bis dreimal schnelles Kreuzen reichte aus, um große Lücken vor allem in der Deckungsmitte aufzureißen.

Doch der VfL hielt dagegen. Angeführt von Spielführer Lukas List, der nach knapp fünf Minutenzum ersten und einzigen Mal ausglich (3:3) und zusammen mit Niklas Roth mit jeweils vier Treffern bester Werfer beim VfL war, gelang es den Pfullingern in den ersten 30 Minuten immer wieder, den zwei oder drei Tore großen Vorsprung der »Lurchis« zu verkürzen.

Beim Tabellenführer stand mit Felix Kazmaier ein Mann auf dem Feld, der mit seinen neun Treffern, davon fünf Siebenmeter, der dominierende Spieler auf dem Feld war. Zum Ende der ersten Halbzeit gelang es den Pfullingern mit einigen sehenswerten Aktionen den teilweise Vier-Tore-Rückstand auf 15:16 zu verkürzen. Mit dieser Ausgangslage aus der Pause kommend und bei eigenem Anspiel hofften die Pfullinger Zuschauer auf die Wende. Doch unpräzise Abschlüsse, Fehlpässe und verworfene Siebenmeter summierten sich. In den ersten knapp neun Minuten der zweiten Halbzeit gelangen dem VfL gerade mal drei Tore. Das ist effektiv zu wenig. Und der Tabellenführer zog auf 23:18 davon.

Im Gefühl des sicheren Sieges schlichen sich aber auch bei den Kornwestheimern einige Fehlwürfe ein, so dass die aufopferungsvoll kämpfenden Pfullinger durch Mathis Roth auf 24:26 verkürzen konnten.

Jetzt herrschte Stimmung in der Halle, die Fans feuerten den VfL lautstark an, doch mit all ihrer Routine überstanden die Gäste die letzte Drangperiode und bauten trotz einer zweiminütigen Zeitstrafe für den Kornwestheimer Finn Joneleit den Abstand auf das Endergebnis von 24:28 aus. Daran änderte auch die Manndeckung der Pfullinger in den letzten Minuten nichts mehr. Gerstlauer: »Wir haben heute eine Mannschaft gesehen, die zur Recht auf Platz eins steht. Sie ist eingespielt, stabil in allen Mannschaftsteilen. Doch wir hatten in diesem Topspiel eine echte Chance.«

Deutlich verbessert zeigte sich das Gerstlauer-Team im zweiten Abschnitt beim Deckungsverhalten. Die Abschlussschwäche war an diesem Tag allerdings das größte Manko. So verwandelte Felix Goller nur zwei seiner fünf Siebenmeter-Versuche und danach scheiterten auch Lasse Schiemann und Lukas List. Gut ist laut Gerstlauer, dass die beiden länger Verletzten Lasse Schiemann und Niklas Roth wieder dabei sind, aber man habe auch gesehen, dass die Spielpraxis noch fehlt. Er sieht vor allem im Erarbeiten der Automatismen den Schwerpunkt in den nächsten Wochen. (GEA)