Osiander-Chef Christian Riethmüller tritt beim VfB Stuttgart zurück: Das sind die Gründe

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN/STUTTGART. Präsidiumsmitglied Christian Riethmüller hat seine Ämter beim VfB Stuttgart niedergelegt. Der 49-jährige Tübinger informierte die Organe des schwäbischen Fußball-Bundesligisten am Mittwoch über seinen sofortigen Rückzug, wie der VfB ohne die Angabe von Gründen dafür mitteilte. Riethmüller, Geschäftsführer und Inhaber der Osianderschen Buchhandlung, war auch Teil des Aufsichtsrats der AG.

»Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist für mich weniger die Rücktrittsforderung der Cannstatter Kurve gegen das gesamte Präsidium, sondern vielmehr die Art der Zusammenarbeit mit dem Präsidenten und Teilen des Vereinsbeirates in den vergangenen zwei Jahren«, schreibt Riethmüller in einem Statement auf seiner Facebook-Seite. Vor wenigen Wochen war der Machtkampf an der Vereinsspitze eskaliert. Zunächst war Präsident Claus Vogt als Aufsichtsratschef der AG abgewählt und damit ein jahrelanges Versprechen an die Mitglieder gebrochen worden, wonach der Präsident des Vereins auch immer Vorsitzender des Kontrollgremiums bleiben sollte. Es folgten öffentliche Stellungnahmen von den diversen Seiten im Konflikt.

Die organisierte Fanszene forderte zwischenzeitlich den Rücktritt des gesamten Präsidiums. Den Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats, der nun von Tanja Gönner angeführt wird, hatte auch der neue VfB-Investor Porsche befürwortet. Vogt hatte sich bei der Wahl zum VfB-Präsidenten Ende 2019 gegen Riethmüller durchgesetzt. "Trotzdem habe ich ihn ein Jahr später in seiner Auseinandersetzung mit Thomas Hitzlsperger unterstützt. Erst nach meiner Wahl ins Präsidium im Sommer 2021 musste ich feststellen, dass vieles von dem, was Hitz am Präsidenten kritisiert hatte, leider der Wahrheit entsprach", schreibt Riethmüller in seinem Facebook-Statement. ""eine Freude an der Arbeit für den VfB wurde durch interne Streitigkeiten und mangelnde Führung in Präsidium und Vereinsbeirat immer mehr in den Hintergrund gedrängt."

Persönliche Attacken gegen seine Person hätten »auch bei mir persönlich zu Reaktionen geführt, die mit Recht kritisiert werden können«. Riethmüller gibt beispielsweise zu, dass es falsch gewesen sei, die »Initiative Zukunft VfB« bei der Gestaltung eines Textes unterstützt zu haben, der die von ihm selbst mitverantwortete Arbeit der Führungsgremien des VfB angreift. Falsch wiederum sei der Vorwurf gewesen, er habe unter einem Fake-Namen Interna aus dem Innenleben des VfB veröffentlicht.

»Wer inhaltliche Kritik an der Arbeit von Präsident oder Vereinsbeirat äußert, wird öffentlich diskreditiert, weil damit am einfachsten von den Inhalten der Kritik abgelenkt werden kann«, schreibt Riethmüller. »Zu lange habe ich fälschlicherweise gedacht, dass ich das mit verändern könnte, habe mich aufgerieben, habe ich Fehlentscheidungen getroffen.« Als Beispiel führt er an, dass man die Mitglieder nicht frühzeitig und ehrlich über die geplante Änderung beim Aufsichtsrats-Vorsitz informiert habe. »Mit meinem Rücktritt ziehe ich die notwendige Konsequenz. Und ich schaffe damit die Möglichkeit, dass bereits bei der kommenden Mitgliederversammlung meine Nachfolgerin bzw. mein Nachfolger fürs Präsidium gewählt werden kann.«

In seinem Statement hebt Riethmüller hervor, dass er "interessante und lehrreiche Zeit bei einem überragenden Verein" gehabt habe: "Ich gehe in der Gewissheit, viel Einsatz, der mich an den Rand meiner Kräfte gebracht hat, geleistet, und manche Fehler gemacht zu haben, aus denen ich hoffentlich lernen werde. (GEA/dpa)

Vereinsmitteilung