Dank Demirovic-Traumtor: VfB Stuttgart springt auf einen Champions-League-Platz

STUTTGART. Die Überschriften waren praktisch schon ausformuliert. Nullnummer trotz Chancenwucher. Oder so ähnlich. Doch die Journalisten hatten am Sonntag im Baden-Württemberg-Derby die Rechnung ohne den in der 77. Minute eingewechselten Ermedin Demirovic gemacht. Mit einem traumhaften Volleyschuss von der Strafraumkante machte der bosnische Nationalstürmer mit Anbruch der Nachspielzeit den 1:0-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg perfekt. Es folgte eine Gefühlsexplosion XXL in der ausverkauften MHP-Arena. Nicht nur das insgesamt 50. Bundesliga-Tor von Demirovic wurde ausgiebig gefeiert. Vor allem der Sprung des DFB-Pokalsiegers auf Champions-League-Platz vier sorgt für große Euphorie im Ländle.

»Das ist ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Das sieht man ja an der Tabelle, dass wir wieder einen guten Sprung gemacht haben«, betonte VfB-Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt. Auch sein Trainer Sebastian Hoeneß legte sich nach einer intensiver Begegnung zum Ende der x-ten Englischen Woche fest: »Das sind Big Points.« Denn durch den Heimdreier im »kleinen« Derby ziehen die Stuttgarter an RB Leipzig vorbei, das am Samstag überraschend zu Hause mit 1:2 gegen den 1. FSV Mainz 05 gepatzt haben. Auf Rang sieben, dem vermutlich ersten Nicht-Europa-Platz, hat der VfB nun bereits satte zwölf Zähler Vorsprung. Grandiose Aussichten.

Deniz Undav gleich mehrfach im Mittelpunkt

Zur ganzen Geschichte gehört, dass die Hoeneß-Schützlinge selbst mit einem torlosen Remis, wonach es bis zur fünfminütigen Nachspielzeit aussah, auf den vierten Rang gesprungen wären. Diese frohe Botschaft hätte jedoch ein großes Aber nach sich gezogen. Denn die Stuttgarter vergaben gegen die Gäste aus Freiburg beste Gelegenheiten. Allen voran Deniz Undav stand mehrfach negativ im Mittelpunkt. Insbesondere in der 31. Minute trauten die VfB-Fans ihren Augen kaum, als der 29-Jährige alleine auf SC-Keeper Noah Atubolu zulief und den Ball nur neben den Kasten setzte. Auch Josha Vagnoman hatte zuvor eine Top-Chance.

Es fühlte sich überhaupt nicht wie ein klassisches 0:0-Spiel an. Vor allem in der Schlussviertelstunde zogen die Stuttgarter ein Powerplay auf, wie man es ansonsten nur aus dem Eishockey kennt. Es segelte Flanke um Flanke in den Strafraum der Freiburger. Zwar präsentierten sie sich wieder ganz SC-Like, standen also gut gestaffelt in der Verteidigung, machten die Räume eng und waren giftig in den Zweikämpfen. Doch Offensiv gelang sehr wenig. Mit ein paar Ausnahmen. Denn vor der Halbzeitpause waren die Breisgauer aus dem Nichts zu zwei gefährlichen Situationen gekommen. Und kurz vor dem Schlusspfiff hatten sie durch Bruno Ogbus (90.+2) sogar noch die Riesenmöglichkeit, die VfB-Fans nach dem lang ersehnten Führungstreffer postwendend in eine Schockstarre zu versetzen. Doch Alexander Nübel parierte bärenstark.

Andreas Grupp wird befördert In seiner ersten Sitzung 2026 hat sich der Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG nach den personellen Veränderungen zum Jahreswechsel neu konstituiert. Nach dem Ausscheiden von Franz Reiner (Mercedes) und Lutz Meschke (Porsche) wurde der Reutlinger Andreas Grupp, Vize-Präsident des VfB Stuttgart 1893 e.V., zum alleinigen Stellvertreter von Präsident und Aufsichtsratsvorsitzenden Dietmar Allgaier gewählt. Auch bislang gehörte der 42-Jährige zum Kontrollgremium. Jetzt wird Grupp befördert. (GEA)

Und so war am Ende Joker Demirovic der gefeierte Held nach eines in der Schlussphase richtig hitzig gewordenen Ba-Wü-Derbys. Einfach nur genial, wie der in der Hinrunde lange verletzte Bosnier den Ball nach Vorlage von Sturmpartner Undav im Tor versenkte. Technisch auf allerhöchstem Niveau. Kurios: Bereits bei der 1:3-Niederlage in der Vorrunde hatte der 27-Jährige gegen seinen Ex-Club ein Traumtor erzielt - damals mit der Hacke. Noch kurioser: Es war Demirovics erster Bundesliga-Treffer im 50. Anlauf, den er von außerhalb des Strafraums erzielt hat. »Ich habe das schon so oft gehört, alle sprechen mich darauf an. Deshalb war es ganz gut, dass es jetzt mal mit einem Weitschuss geklappt hat«, sagte der Stuttgarter Siegtorschütze und ergänzte mit einem Grinsen im Gesicht: »Das war schon sehr schön.«

Noch schöner ist für Demirovic und Co. der Blick auf das große Ganze. Es war der fünfte Sieg des VfB aus den vergangenen sieben Spielen. Im Jahr 2026 hat bislang nur die TSG 1899 Hoffenheim mehr Punkte geholt als die Stuttgarter (13 von 15 möglichen Zählern). Bemerkenswert: Der VfB spielt punktetechnisch die zweitbeste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nur in der Vizemeistersaison 2023/24 waren die Schwaben zum jetzigen Zeitpunkt besser – um einen Punkt (40).

Für alle Freunde der mahnenden Worte: Dass das Hoeneß-Team wie im Vorjahr nach einem äußerst erfolgreichen Januar in den kommenden Wochen und Monaten einbrechen könnte, scheint derzeit nicht vorstellbar. Das hat seine Gründe. Zwar sind die Höhen nicht mehr so hoch wie während der absoluten Glanzfußball-Phase vor zwei Jahren. Doch die Ausschläge nach unten wie in der Vorsaison sind deutlich weniger geworden. Der VfB Stuttgart agiert deutlich gefestigter und reifer. Das liegt auch an einem tiefer besetzten Kader. Und an Spielern wie Demirovic, die Trainer Hoeneß von der Bank aus ins Spiel schicken kann und die Tore erzielen, wie sie Picasso nicht schöner hätte zeichnen können. (GEA)