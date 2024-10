Chancenlos im Südgipfel: VfB Stuttgart bekommt vom FC Bayern die Grenzen aufgezeigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Der VfB Stuttgart hat im Bundesliga-Südgipfel gegen den FC Bayern eine deutliche 0:4 (0:0)-Niederlage einstecken müssen. Nach einer weitestgehend ereignislosen ersten Hälfte in der Allianz Arena machte der englische Star-Angreifer Harry Kane im zweiten Durchgang den großen Unterschied. Der 31-Jährige erzielte einen lupenreinen Hattrick binnen 23 Minuten und sorgte dafür, dass der VfB auch im vierten Pflichtspiel in Folge - drei davon in der Bundesliga - ohne Sieg bleibt. Der eingewechselte Kingsley Coman erzielte kurz vor Schluss (89.) den Treffer zum 4:0-Endstand für die Münchner. Die Stuttgarter hatten über die gesamte Partie gegen einen extrem dominant auftretenden deutschen Rekordmeister Probleme, ihr gewohntes Offensivspiel aufzuziehen und fanden kaum einmal den Weg ins letzte Angriffsdrittel. Der Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß gelang insgesamt nur ein Torschuss. Die beste Chance für die Gäste aus Bad Cannstatt hatte Rechtsverteidiger Josha Vagnoman in der 54. Minute. (GEA)