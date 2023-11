Jörg Wontorra gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten TV-Moderatoren. Man sieht es ihm kaum an, doch am 29. November feiert er seinen 75. Geburtstag. Achim Tennigkeit hat mit ihm über seine Karriere und Zukunftspläne gesprochen.

Jörg Wontorra in seinem Element vor der Kamera Foto: Achim Tennigkeit Jörg Wontorra in seinem Element vor der Kamera Foto: Achim Tennigkeit

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.