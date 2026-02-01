Warum EM-Silber ein großer Erfolg für die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mit gesenkten Köpfen verließen die deutschen Handballer das Feld. Zum ganz großen Wurf, dem EM-Titel, hat es gegen den klaren Favoriten Dänemark beim 27:34 im Finale nicht gereicht. Betrachtet man allerdings das gesamte Turnier, kann das Team mächtig stolz auf sich sein. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason setzt mit dem Gewinn der Silbermedaille nach Platz zwei bei den Olympischen Spielen 2024 ihre positive Entwicklung fort und etabliert sich in der absoluten Weltspitze.

Nicht nur in den Ergebnissen sind die Schritte nach vorne erkennbar, sondern vor allem auf dem Feld. Beim diesjährigen Großereignis spielte die Auswahl so variabel und variantenreich wie lange nicht – zugegebenermaßen auch, weil der mit starken Handballern gespickte Kader es zuließ. Ein starkes Positionsspiel gehörte genauso zum Repertoire wie schnelle Umschaltangriffe, die in der Vergangenheit immer wieder vermisst wurden. Großen Anteil daran hatte der viel kritisierte Gislason, der das schlagkräftige Personal zusammenstellte, eine funktionierende Einheit formte und vor allem seine Philosophie im Angriff weiterentwickelte. Kritiker, die ihm eine veraltete Handball-Denke vorwarfen, belehrte er damit eines Besseren. Auf die Defensive sowie seine Torhüter konnte sich Deutschland wie in den Vorjahren verlassen. Die Entwicklung ist daher weder verwunderlich noch ein Zufallsprodukt.

Bis auf die Dänen war keine Mannschaft des Turniers spielerisch stärker. Gegen die Top-Teams Frankreich, Norwegen, Portugal sowie Spanien setzten sich Juri Knorr und Co. durch. Diese Leistung, die mit Platz zwei belohnt wurde, verdient Respekt. Die deutschen Adler können die Heimreise mit einer breiten Brust und erhobenen Köpfen antreten. (GEA)