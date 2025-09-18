Warum Bayern-Coach Vincent Kompany mehr Lob verdient hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNCHEN. Die Stars des FC Bayern München werden nach dem 3:1-Erfolg zum Auftakt in der Champions League gegen den FC Chelsea gefeiert. Torjäger Harry Kane für seine Gala-Vorstellung samt Doppelpack, Manuel Neuer wegen seines 100. Sieges in der Königsklasse, zahlreiche Teamkollegen Dank eines guten Auftritts. Nur von einem ist kaum die Rede: Cheftrainer Vincent Kompany. Dabei hat gerade der Belgier Lobeshymnen verdient.

Warum? Weil die starke Form der Münchner im Wesentlichen auf den Fußball-Lehrer zurückzuführen ist. Weil Kompany genau das macht, was der Club, der im Prinzip ständig in Aufruhr ist, dringend braucht. Der 39-Jährige arbeitet mit stoischer Ruhe und Gelassenheit mit seinem Star-Ensemble, ohne sich durch Nebenkriegsschauplätze ablenken zu lassen. Diskussionen um fehlende Transfers? Lassen ihn kalt. Schlagzeilen um Uli Hoeneß, Max Eberl und Co.? Kümmern ihn nicht. Der ehemalige Innenverteidiger von Manchester City macht einfach seinen Job.

Kompany nimmt sich selbst zurück

Neben seiner fachlichen Kompetenz beeindruckt sein feines zwischenmenschliches Gespür und die Gabe, in vielen Situationen die richtigen Worte zu finden. Schon ewig hatte man beim deutschen Rekordmeister nicht mehr das Gefühl, dass alle Kicker so an einem Strang ziehen, ein eingeschworener Haufen sind. Bezeichnend: Nach dem 3:1 von Kane gegen Chelsea feierte der Münchner Coach nicht etwa mit seinem Star, sondern machte sich direkt auf zu seinen Einwechselspielern. Ein starkes Signal nach dem Motto: Hier sind alle wichtig.

Dabei nimmt er sich, geht es um seine Person, bewusst zurück und heimst durch seine bescheidene Art weniger Lorbeeren ein, als ihm zustehen. Aber am Ende ist es ja genau diese ruhige und zurückhaltende Art, die beim turbulenten »FC Hollywood« so gut passt. (GEA)