Vorsicht vor dem Nutella-Fluch

REUTLINGEN. Die VfB-Profis Jamie Leweling und Alexander Nübel spielen derzeit im Werbespot einer Automarke mit. Sie müssen aufpassen. Denn Jungnationalspieler des VfB-Stuttgart, die im Vorfeld eines großen Turniers in Werbefilmen mitspielen, wurden schon häufig nicht für das Turnier nominiert. Das Phänomen ist als Nutella-Fluch bekannt. Anfang der 2000er Jahre war Benny Lauth - der in der Meistersaison 2007 auch einmal kurz das Trikot mit dem Brustring trug - das erste Opfer. Er spielte in einer Nutella-Werbung mit und wurde nie wieder vom damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann nominiert. Auch Lauths Sparringspartner in dem Spot für die italienische Nuss-Nougat-Creme Andreas Hinkel und Kevin Kuranyi machten anschließend nicht die DFB-Karriere, die sich die damaligen »Jungen Wilden« des VfB erhofft hatten. Kevin Kuranyi musste sich später sogar in einem Song mit dem Titel »Kevin Kuranyi, ja triffst du denn gar nie?« verspotten lassen. Der Nachfolgehit lautete übrigens »Gennaro Gattuso, und was machst denn du so?«

Der zweiten Generation der Nutella-Boys ging es kaum besser als Kuranyi und Hinkel. Jermaine Jones wechselte vor lauter Verzweiflung über den Nutella-Fluch den Verband und wurde US-Nationalspieler.

Zugegeben - es gab auch Spieler, die gegen den Nutella-Fluch immun waren. Arne Friedrich beispielsweise. Oder auch Manuel Neuer, Mesut Özil und Benni Höwedes in der dritten Generation der Nutella-Boys. Mit Simon Rolfes gab es sogar einen ehemaligen Spieler des SSV Reutlingen, der in einem Nutella-Werbespot mitspielte. Rolfes hatte sogar eine Sprechrolle. Er durfte den Zeugwart anfrotzeln: »Walter, Walter, deinen Job möchte ich mal haben«.

Ob Alexander Nübel und Jamie Leweling im Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft stehen, wird sich zeigen. Falls nicht, könnte es an einer Neuauflage des Nutella-Fluchs liegen.