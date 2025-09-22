Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg beim 3:0 klar überlegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Volleyball-Zweitligist TV Rottenburg startet mit einem überzeugenden Heimsieg in die Saison. Den 3:0 (25:16, 25:19, 25:12)-Erfolg über Leipzig lassen sich 750 Zuschauer nicht entgehen. TVR-Manager Timo Baur zeigte sich hochzufrieden: »Die Freude auf den Auftakt war spürbar. Dass trotz dieser vielen Konkurrenz-Veranstaltungen die Halle sehr gut gefüllt war, freut uns riesig.«

Trainer Jan Scheuermann setzte zum Saisonauftakt auf alle Neuzugänge. Lediglich Moritz Rauber, leicht angeschlagen, wurde als zweiter Libero eingetragen. Auf den Außenpositionen starteten Niklas Lichtenauer und David Dornauf. Rottenburg begann hochkonzentriert und ließ bei Leipzig kaum einfache Punkte zu. Viele intensive Ballwechsel endeten zugunsten der Hausherren.

Besonders die Blockarbeit ragte heraus: Rottenburg verbuchte insgesamt 15 Blockpunkte, Leipzig lediglich vier. Herausragend agierte Dominik Marjanovic, der allein sechs Mal im Block erfolgreich war. Nach einem starken ersten Satz startete Leipzig besser in den zweiten Durchgang und führte zwischenzeitlich 7:4. Angetrieben vom Publikum drehte Rottenburg den Satz jedoch schnell (7:7) und zog anschließend davon.

Im dritten Satz war die Partie früh entschieden: Beim Stand von 11:4 war allen in der Halle klar, dass die Gäste, die nur zu neunt angereist waren, nichts mehr entgegensetzen konnten. (GEA)