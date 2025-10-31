Tigers Tübingen haben den nächsten Auswärtssieg im Visier

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Auswärts waren die Tübinger Zweitliga-Basketballer bisher auf Erfolgskurs. In Göttingen wie auch in Köln nahm das Team von Trainer Henrik Sonko die Punkte mit. Nach dem Sprichwort »Aller guten Dinge sind drei« wollen die Tigers nun am Sonntag (17 Uhr/live bei sporteurope.tv) bei den EPG Baskets Koblenz die nächsten zwei Zähler an ihre Fahnen heften. Weil der Gegner bislang noch keinen Heimsieg geschafft hat, werden die Moselstädter besonders motiviert sein, endlich ein Erfolgserlebnis in eigener Halle zu feiern.

Koblenz liegt mit zwei Siegen auf dem 13. Tabellenplatz, die Tigers rangieren auf Rang sieben. »Angesichts ihrer offensiven Effizienz und ihrer Fähigkeit, schnell viele Punkte zu erzielen, ist es für uns wichtig, ruhig zu bleiben, das Tempo zu kontrollieren und defensiv den Ton anzugeben. Unser Zusammenspiel in der Defensive wird entscheidend für den Ausgang der Begegnung sein«, sagt Co-Trainer Troy Culley über den Gegner aus Rheinland-Pfalz. Die Statistik weist Koblenz in mehreren Bereichen unter den besten Mannschaften der Liga auf. Im Schnitt kommt das Team auf 91 Punkte pro Partie. Damit ist Koblenz die vierbeste Mannschaft in dieser Kategorie. Auch aus der Distanz gehört der Club, für den der Ex-Tübinger Jonas Niedermanner aufläuft, mit 38 Prozent Trefferquote zu den treffsichersten Teams. Nur zwei Vereine haben hier eine bessere Ausbeute. Und auch Koblenzer Freiwürfe sollten die Tigers vermeiden. Denn mit 81 Prozent hat der Tabellen-13. eine beeindruckende Bilanz.

Nelson wieder einsatzfähig

Noch zwei Nachrichten aus dem personellen Bereich: Tigers-Kapitän Till Jönke, der zuletzt krank fehlte, ist ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Flügelspieler Connor Nelson könnte am Sonntag erstmals im Kader des Sonko-Teams stehen. Der eingebürgerte 26-jährige US-Amerikaner hatte sich vor einem Monat bei einer Trainingseinheit am Sprunggelenk verletzt. (eye)