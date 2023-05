Michael Jung hat zum Auftakt der Marbacher Vielseitigkeit in der Vier-Sterne-Prüfung die Führung übernommen. Der dreimalige Olympiasieger saß in der Dressur im Sattel von Chipmunk.

Publikumsliebling Michael Jung liegt in Marbach schon wieder vorn. Foto: Jo Baur

