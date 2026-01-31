Franchise-System sorgt für Wirbel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Revolutonär oder Totengräber: Claus Dethloff hat mit einer spektakulären Idee die deutsche Leichtathletik-Szene mit einem im deutschen Sport bislang unbekannten Franchise-System in Unruhe versetzt. Er will die Rahmenbedingungen für Spitzenathleten, den Vereins- und Schulsport sowie im Trainerbereich verbessern und damit die Leichtathletik modernisieren.

»Ich möchte die Sportart attraktiver und sie international wieder konkurrenzfähiger machen, dazu braucht sie Veränderungen«, begründet der ehemalige Hammerwerfer seine Initiative und geht ganz neue Wege. Unter dem Dach-Namen Germany Athletics hat er ein Franchise-Unternehmen mit Athletics-Clubs, wie es im US-Sport durchaus üblich ist, ins Leben gerufen. An 13 Standorten bundesweit wurden bereits reine Leichtathletik-Vereine gegründet: Cologne Athletics, Munich Athletics, Berlin Athletics, Düsseldorf Athletics, Franconia Athletics, Saarland Athletics und weitere sieben Ableger-Klubs.

Insgesamt 273 Wechsel gab es zuletzt in die neuen Clubs, allein 40 Wechsel stehen auf der DLV-Wechselbörse mit Kaderathleten. Sprinterin Alexandra Burghardt, eine von zwei deutschen Sportlerinnen mit zwei Medaillen bei Olympischen Spielen – Silber 2022 im Zweierbob und Bronze 2024 mit der 4x100 Meter- Staffel – hat mit ihrem Wechsel zu Cologne Athletics im Mai für Wirbel gesorgt.

»Ich wäre gerne bis zum Karriereende in Burghausen geblieben, doch mein Vertrag wurde nicht verlängert«, bedauert sie und ergänzt zum Athletics-Konzept: »Hier verfolgt man eine Vision, etwas Neues zu machen, das finde ich cool«. Burghardt sieht im Franchise »eine Chance für die Leichtathletik«. Hier würden Athleten bedarfsgerecht, sprich finanziell und im Trainerbereich gefördert, meint die Sprinterin. Imke Onnen, mehrfache deutsche Hochsprung-Meisterin, ist schon Ende 2024 zu Cologne Athletics gewechselt. »Ich fühle mich im neuen Umfeld viel mehr wertgeschätzt als bislang in Hannover«, sagt die 30-Jährige. Sie betont zudem das Engagement von Germany Athletics an der Basis und im Schulsport. »Diese Veränderungen tun der Leichtathletik gut, sie sind zukunftsorientiert«, sagt Onnen.

DLV-Präsident Jochen Schweitzer begrüßt die neuen Ideen, um die Herausforderungen, vor der auch die Leichtathletik steht, mit erforderlichen Innovationen zu meistern. Die Anzahl der leistungstreibenden Vereine sei in den letzten Jahren zurückgegangen, auch die Zahl der lukrativen Meetings, räumt Schweitzer (Passau) ein.

Er wünscht sich in Sachen Germany Athletics allerdings eine stärkere Kooperation. »Einzelkämpfertum hat bislang in unserer Sportart nicht zum Erfolg geführt«, weiß der DLV-Präsident aus der Erfahrung mit der Führung zweier erfolgreicher Vereine in Regensburg und München.

Kritik kommt von manchen herkömmlichen Vereinen, die bei der neuen Entwicklung den Aufbau von Spitzenathleten nicht mehr gewürdigt sehen. Isabelle Baumann, Lauf-Bundestrainerin aus Tübingen, sieht sie die bestehende Infrastruktur in Gefahr, weil die ehrenamtliche Arbeit bei der Ausbildung von Spitzenathleten außen vor bleibe. »Die Vereine kämpfen wirtschaftlich ums Überleben, weil der Geldfluss in die Leichtathletik nicht mehr überall gewährleistet ist«, malt die Tübingerin aus ihrer Erfahrung ein eher düsteres Bild. Dagegen würden die Athleten, die in die USA gehen, »dort im Umfeld mit Studium, Trainern, und Sportstätten im Schlaraffenland leben«.

Stuttgart hält sich zurück

In Stuttgart ist Athletics noch nicht etabliert. »Wir haben hier eine etablierte Vereinsstruktur und deshalb Zweifel am Bedarf«, kommentiert WLV-Präsident Dieter Schneider (Mössingen) die Entwicklung. Dieter Göggel, Leichtathletik-Abteilungsleiter beim VfB Stuttgart, räumt ein, »dass Germany Athletics für die Entwicklung der Leichtathletik in Stuttgart nur förderlich sein kann«.

Initiator Claus Dethloff hat nach eigenen Angabe bereits mehr als einen siebenstelligen Betrag in das neue Strukturmodell investiert. Zwölf deutsche Meister-Titel stehen bereits in der Bilanz, und mehrere hundert Kinder, die man in die Leichtathletik gebracht hat. Aktuell verzeichnet Athletics mit dem deutschen Rekord über 10 Km von Mohamed Abdilaahi (Cologne Athletics) einen weiteren beachtlichen Erfolg.

Wo sind die finanziellen Quellen für das Unternehmen? »Wir haben Kooperationen nach Katar und in die Vereinigten Arabischen Emirate, hier fließen aber keine Gelder«, sagt der zweifache Olympiateilnehmer und deutsche Meister von 1995, der als Geschäftsführender Gesellschafter einer Analyse- und Beratungsgesellschaft tätig ist, »viel mehr geht das Marketingkonzept der Germany Athletics-Franchiseclubs auf, weil zunehmend mehr Sponsoren unseren Weg begleiten«.