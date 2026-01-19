Folgt nun der ganz große Knall?

Bitte aktivieren Sie Javascript

HERNING. Es knistert in der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Und es stellt sich zwangsläufig die Frage: Folgt nach einem bösen Erwachen der ganz große Knall? Auf jeden Fall droht dem Olympia-Zweiten bei der Europameisterschaft nach der 27:30-Blamage gegen Serbien das Vorrunden-Aus. An diesem Montag (20.30 Uhr/ZDF) benötigt die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gegen die bislang zweimal siegreichen Spanier einen Erfolg mit mindestens drei Treffern Differenz, um ganz sicher die Hauptrunde zu erreichen.

»Ich bin der Meinung, dass ich den Punkt gekostet habe«

Wenige Stunden nach dem Horror von Herning wirkt der möglicherweise folgenschwere Patzer gewaltig nach. »Die Situation ist nicht schön. Wir haben viele Sachen falsch gemacht«, sagt Bundestrainer Alfred Gislason am Sonntagmorgen. Keine Frage: Der Druck ist maximal groß. Es geht um alles. Und damit auch um die Zukunft von Gislason, der bis 2027 vertraglich an den Verband gebunden ist.

Schon vor dem Turnier gab es für den 66-Jährigen keine Jobgarantie von Verbandspräsident Andreas Michelmann. Kurzum: Der Bundestrainer, der in seiner Karriere unzählige Titel mit dem THW Kiel gewonnen hat, ist spätestens nach der von ihm mitverschuldeten Katastrophe gegen Serbien nicht mehr unumstritten. Längst ist von Götterdämmerung die Rede. Auch weil das Unverständnis wächst. Deutlich rauszuhören ist das beim frustrierten Top-Star Juri Knorr, der nach dem Fiasko gegen Serbien indirekt Kritik an Gislason übt. In der ersten Halbzeit zeigt der 25-Jährige eine ganz starke Leistung, erzielt vier Tore und hat entscheidenden Anteil an der 17:13-Pausenführung. Doch nach dem Seitenwechsel erhält der Mittelmann kaum noch Einsatzzeit. Das sorgt für Fragezeichen. Für Verwunderung. Vor allem auch bei Knorr selbst. »Ich hatte ein gutes Gefühl. Das verstehe ich heute nicht.«

Der Verlauf des zweiten Durchgangs mit den wirkungslosen Wechseln des Bundestrainers, der den Verzicht auf den zuvor überragenden Knorr mit den größeren Abwehrqualitäten von Julian Köster rechtfertigt, gibt dem ehemaligen Spieler der Rhein-Neckar Löwen recht. »Wir haben die Serben niedergerannt und dann ändern wir alles«, sagt Knorr. Angesprochen auf die Worte des Spielmachers meint Gislason am Morgen danach: »Ich habe keine Ahnung, welche Kritik das ist.« Besonders bitter: Als Knorr in der Schlussphase aufs Feld zurückkehrt und beim 25:26 ausgleicht, zählt sein Treffer nicht. Gislason hatte kurz zuvor den Auszeit-Buzzer gedrückt. Knorr diplomatisch: »Das passiert.« Aber: »Das ist die Kirsche auf der Torte. Es passt ein bisschen zur zweiten Halbzeit.«

Gislason räumt am nächsten Tag ehrlich ein: »Ich bin der Meinung, dass ich den Punkt gekostet habe. Dieses Tor hätte uns extrem gut getan, das war ein Schock für die Mannschaft.« Die den zweiten Durchgang mit 10:17 verliert und zerfällt, weshalb der Bundestrainer immer mehr in den Fokus rückt. »Wir stehen mit dem Rücken zur Wand«, sagt Knorr.

Michael Kraus, Weltmeister von 2007, urteilt in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Dyn-Talk »Harzblut«, dass sich Gislason gegen Serbien »vercoacht« habe. Auch Pascal Hens, der zusammen mit Kraus vor 19 Jahren WM-Gold holte, schießt sich auf den Bundestrainer ein: »Heute hat mir die Führung von außen gefehlt.« Und: »Wir müssen mal ehrlich sein. Der Handball entwickelt sich weiter. Wenn es mal vorne im Angriff nicht läuft, haben wir keinen Plan B.« (GEA)