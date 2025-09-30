Florian Grauer führt Ober-/Unterhausen in der Verbandsliga zum ersten Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Es war ein erster Spieltag zum Vergessen. Alle drei Handball-Verbandsligisten aus der Region hatten in der Staffel 3 zum Saisonauftakt verloren. Zumindest zwei Teams sind an diesem Wochenende mit Siegen nun endgültig in der neuen Spielzeit angekommen.

Allen voran der TSV Betzingen, der mit einem furiosen Auftritt die ersten Punkte in der neuen Verbandsliga-Saison eingefahren hat. Gegen den TV Reichenbach, der in der vergangenen Spielzeit noch in der Aufstiegsrelegation zur Oberliga stand, gelang vor 200 Zuschauern ein überraschender 31:23 (14:10)-Heimerfolg. Mit viel Tempo im Angriff und einer stabilen Abwehr legten die Betzinger los und führten nach einer Viertelstunde mit 7:4. Auch Torhüter Niclas Lohan zeichnete sich früh mehrfach aus. Bis zur Pause setzte sich das Team Schritt für Schritt ab. Mit einer starken Wurfquote und cleverem Spiel in der Offensive hielt man Reichenbach auch nach dem Seitenwechsel auf Distanz. Stark: Youngster Tom Gross entschärfte in der zweiten Halbzeit drei von vier 7-Meter-Würfen.

Kriz bester Betzinger Werfer

Luca Kriz avancierte mit acht Treffern zum erfolgreichsten Schützen beim Aufsteiger. »Wir haben ein sehr gutes Tempo gespielt, die Abwehr stand sicher und im Tor hatten wir mit Niclas einen starken Rückhalt. So stellen wir uns das vor«, zeigte sich Trainer Jens Demel zufrieden. Ebenfalls den ersten Sieg in der neuen Spielzeit feierte die SG Ober-/Unterhausen. Gegen die HSG Winzingen, die ebenfalls mit einer Niederlage gestartet war, setzten sich die Lichtensteiner mit 35:30 durch, nachdem zur Halbzeitpause noch ein 15:16-Rückstand auf der Anzeigetafel notiert war. Bester Werfer bei der SGOU, die seit Januar 2024 von Tobias Wild gecoacht werden, wurde Florian Grauer mit zwölf Treffern – sieben davon von der 7-Meter-Linie. Weiter auf den ersten Saisonsieg warten muss die zweite Mannschaft des VfL Pfullingen, die auswärts beim TSV Bartenbach eine 25:33 (13:16)-Niederlage einstecken musste. Da halfen auch sieben Tore von Noah Schrade nichts. Schon früh war klar, dass es mit einem Auswärtssieg schwer werden dürfte. Nach 13 Minuten musste das Team von Trainer Florian Möck bereits einem Sechs-Tore-Rückstand hinterher laufen (3:9).

Sulz muss blutüberströmt raus

Voll auf Kurs ist hingegen die Spvgg Mössingen in der Verbandsliga Staffel 2. Die Mannschaft von Michael Tröster setzte sich im Auswärtsspiel in Remshalden knapp mit 29:26 (13:13) durch und feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. In einer ausgeglichenen Partie profitierten die Gäste von einer geschlossenen Mannschaftsleistung – erneut übernahmen auch die Nachwuchskräfte Verantwortung. Youngster Emil Hahn wurde nach der Begegnung von Coach Tröster zum MVP (wertvollster Spieler) gekürt.

Seine Mannschaft erlebte bereits nach zehn Minuten ein Schreckmoment. Lukas Sulz musste blutüberströmt vom Feld gebracht werden und wurde mit Verdacht auf einen Nasenbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Zu allem übel kassierte mit Jona Göhner kurz darauf auch der zweite Linkshänder eine Rote Karte, weshalb A-Jugendspieler Paul Dupé seine ersten Verbandsliga-Minuten sammeln durfte. Mit drei Toren fügte er sich ins Angriffsspiel gut ein. »Wir haben zwölf Torschützen. Uns freut natürlich, wie wir derzeit trotz Verletzungen von der Bank nachlegen können«, lobte Tröster. (GEA)