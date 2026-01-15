Favoritencheck vor der Europameisterschaft: Dänemark – wer sonst?

Bitte aktivieren Sie Javascript

SILKEBORG. Weltmeister Dänemark ist der große Titelfavorit bei der Europameisterschaft. Danach haben viele Nationen Medaillenchancen. Auch die deutsche Mannschaft zählt dazu.

- Dänemark

Die Dominanz der Skandinavier ist fast erdrückend. 2017 verlor Dänemark zuletzt ein WM-Spiel, danach krönte sich das Team viermal in Folge zum Weltmeister. 2024 kam für die Dänen von Trainer Nikolaj Jacobsen, der die Rhein-Neckar Löwen 2016 und 2017 zur Bundesliga-Meisterschaft führte, noch Olympia-Gold dazu. Kurios: Einen EM-Titel gewannen die Seriensieger in ihrer ansonsten goldenen Ära kein einziges Mal. Vorrunden-Aus 2020, K.o. im Halbfinale 2022, Endspiel-Niederlage 2024. Trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle scheint es diesmal allerdings undenkbar zu sein, dass die Dänen mit dem Heimvorteil ihren unerklärlichen EM-Fluch nicht beenden. Unser Tipp: Europameister.

- Frankreich

Nach der Niederlage im WM-Finale 2023 in Stockholm gegen Dänemark prognostizierte Trainer Guillaume Gille, dass sich die beiden Teams in Zukunft vermutlich noch häufiger in einem Endspiel gegenüberstehen werden. Und er behielt Recht. Ein Jahr später spielten die zwei Topteams in Köln um EM-Gold – diesmal mit dem besseren Ende für die Franzosen, die das dänische Starensemble auch 2021 im Olympia-Finale von Tokio bezwangen. Wenn es ein Team gibt, das dem Weltmeister gefährlich werden kann, dann ist es in erster Linie vermutlich der Titelverteidiger. Einziges Problem – und das könnte durchaus ein gravierendes werden: Es fehlt ein Weltklassetorwart. Unser Tipp: Finale.

- Island

Die Nordmänner sind der ewige Geheimfavorit. Wobei man sich fragt, was daran eigentlich »geheim« sein soll. Denn rein von den Namen hätten die Isländer in den vergangenen Jahren die eine oder andere Medaille gewinnen müssen. Zur Einordnung: Haukur Thrastarson von den Rhein-Neckar Löwen, immerhin bester Vorlagengeber der Bundesliga, bleibt nur die Reservistenrolle. Kurios: Trainer Snorri Gudjonsson gewann 2008 gemeinsam mit dem mittlerweile 40-jährigen Keeper Björgvin Gustavsson Olympia-Silber und 2010 Europameisterschafts-Bronze. Seitdem kam kein Edelmetall mehr dazu. Das ist brutal enttäuschend. Unser Tipp: Halbfinale.

- Schweden

Der Druck ist riesengroß. Nach schwacher Heim-Weltmeisterschaft und Platz 14 im vergangenen Jahr müssen die Skandinavier nun liefern, zumal sie Vor- und Hauptrunde in der Heimat austragen. Fast alle Spieler stehen bei europäischen Topclubs unter Vertrag, allein fünf bei den Champions-League-Finalisten SC Magdeburg und Füchse Berlin. Im 18-Mann-Kader sind elf Spieler mindestens 30 Jahre alt. Dieses Turnier könnte vorerst die letzte große Chance auf einen weiteren Titel nach Gold bei der Europameisterschaft 2022 sein. Unser Tipp: Halbfinale.

- Kroatien

Trainer Dagur Sigurdsson führte Deutschland 2016 sensationell zum EM-Titel – und würde das nun gerne mit der Mannschaft vom Balkan wiederholen. WM-Silber 2025 war schon einmal ein guter Anfang, nachdem der Isländer den Trainerjob im Februar 2024 übernommen hatte. Zur Wahrheit gehört aber auch: Beim Turnier vor einem Jahr half neben dem Heimvorteil das Losglück. Spiele vor eigenem Publikum gibts diesmal nicht. Bis zu einem möglichen Halbfinale gehen die Kroaten aber vielen Topteams aus dem Weg, wenn man von Island und Schweden einmal absieht. Unser Tipp: Spiel um Platz fünf.

- Deutschland

Losglück hatte die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) wahrlich keines. Aber das war auch schon bei den Olympischen Spielen so – und 2024 kehrte das Team dennoch mit der Silbermedaille heim. An guten Tagen kann dieses Team jeden Top-Gegner schlagen, außer vielleicht die Dänen. Klar ist: Die Deutschen brauchen viele gute Tage, denn sie treffen fast ausschließlich auf Medaillenkandidaten. Unser Tipp: Spiel um Platz fünf.

- Spanien

Der zweifache Europameister wird immer und immer wieder unterschätzt – um am Ende dann trotzdem wieder mit einer Medaille nach Hause zu fahren. Fakt ist: Der Olympia-Dritte von Paris befindet sich in einem größeren Umbruch, zahlreiche frühere Stars wie etwa der ehemalige Weltklasse-Abwehrspieler Gedeon Guardiola sind nicht mehr dabei. Trainer und Taktikfuchs Jordi Ribera baut gerade eine spannende neue Mannschaft mit Perspektive auf. Spanien wurde 2024 U 20-Europameister und gewann 2023 mit der U 19 Weltmeisterschafts-Gold. Unumstrittene Stars der Mannschaft sind die Brüder Daniel und Alex Duschebajew vom polnischen Topclub KS Kielce. Unser Tipp: Aus in der Hauptrunde.

- Portugal

Spätestens seit der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr muss man die Iberer zu den ernsthaften Medaillenkandidaten zählen. Damals warfen sie Deutschland im Viertelfinale aus dem Turnier und wurden am Ende Vierter. Von einer kurzen Unterbrechung einmal abgesehen wird das Team seit 2016 von Paulo Pereira trainiert. Und seitdem entwickelt sich die Mannschaft kontinuierlich weiter. Sporting Lissabon sorgt außerdem Jahr für Jahr in der Champions League für Furore. Beim Hauptstadt-Club stehen auch die beiden Ausnahmekönner Francisco und Martim Costa unter Vertrag. Unser Tipp: Aus in der Hauptrunde.

- Norwegen

Es wäre fast tragisch, wenn die goldene Generation tatsächlich ohne eine einzige goldene Medaille in die Geschichte eingeht. 2016 spielten sich die Skandinavier mit einer Ansammlung an Hochbegabten ins EM-Halbfinale und verloren gegen den späteren Titelträger Deutschland. Das Gesicht der Mannschaft ist Sander Sagosen. Er galt einst als der künftige Welt-Handballer, gewann diese Auszeichnung aber nie. Und nun läuft dem 30-Jährigen ein wenig die Zeit davon, mit dem Nationalteam noch einen Titel zu holen. Unser Tipp: Aus in der Hauptrunde. (GEA)