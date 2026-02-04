Eningerin Franziska Brauße: »Die Britinnen waren unschlagbar«

Bitte aktivieren Sie Javascript

KONYA. Mit der Silbermedaille bei der Europameisterschaft hat der deutsche Verfolgungs-Vierer der Frauen erneut bestätigt, dass er zur Weltspitze gehört. Das Team fuhr mit 4:05,448 Minuten für die 4.000 Meter seine zweitbeste Zeit überhaupt. Allerdings hat das Quartett mit der Eningerin Franziska Brauße, die mit der Mannschaft 2021 Olympia-Gold holte, auf dem schnellen Oval in der Türkei den Weltrekord an den neuen Champion Großbritannien verloren. »Das ist natürlich schade. Wir durften den Rekord jedoch lange halten, und das ist eine große Ehre«, sagt die 27-Jährige im Gespräch mit GEA-Redakteur Frank Pleyer.

»Bis zu Olympia 2028 könnte es möglich sein, unter vier Minuten zu fahren«

GEA: Ihr habt eine Top-Zeit erreicht und bei der Siegerehrung gestrahlt. Habt Ihr Euch selbst überrascht?

Franziska Brauße: Wir wussten, dass die Bahn echt schnell ist. Wir sind die zweitschnellste Zeit jemals von uns gefahren, das war auf jeden Fall cool. Wir haben dann auch doch eine neue Reihenfolge getestet mit Laura Süßemilch auf der 1, ich auf der 2, Lisa Klein auf der 3 und Mieke Kröger auf der 4. Für die ersten Male lief das ganz gut. (lächelt)

Zum dritten Mal innerhalb eines Jahres gab’s Silber für das Team. Dazu haben die Britinnen gleich zwei Mal Euren Weltrekord von 2021 verbessert. Ärgerlich oder eine Zusatz-Motivation für die Zukunft?

Brauße: Wir sind auf jeden Fall motiviert, mal wieder eine Goldmedaille zu gewinnen. Wir wollten uns das Trikot holen, die Britinnen waren aber definitiv ein ganz anderes Level und leider unschlagbar. Wir haben alles gegeben und sind sehr zufrieden mit dem zweiten Platz und unserer Zeit. Die Britinnen hatten den kleinen Vorteil, dass sie im Finale eine Fahrerin austauschen und insgesamt zu fünft fahren konnten. Wir sind das komplette Turnier mit vier Frauen gefahren. Dass der Rekord jetzt bei den Britinnen ist, ist natürlich schade. Wir durften ihn jedoch lange halten, und das ist eine große Ehre.

Konya hat eine sehr schnelle Bahn. Ist es irgendwann möglich, im Vierer unter der Schallgrenze von vier Minuten zu bleiben?

Brauße: Ich denke, es wird auf jeden Fall möglich sein, unter 4:00 Minuten zu fahren. Dafür muss aber alles passen, Form, Bahn, Luftdruck, Material etc. Da sich alles schnell weiterentwickelt, könnte es in diesem Olympia-Zyklus, also bis Los Angeles 2028, passieren.

Eure Teamkollegin Charlotte Lena Reißner hat auch noch Bronze im Scratch-Wettbewerb geholt. Wurde groß gefeiert?

Brauße: Der gesamte Frauen Bereich -Sprint und Ausdauer – war bei dieser EM bisher sehr erfolgreich und bei allen Wettbewerben auf dem Podium vertreten. Die Wettkämpfe sind allerdings noch nicht vorbei, deshalb muss das Feiern noch warten. Allerdings hält sich das meist in Grenzen, da der Wettkampf und Trainingsplan nicht viel Spielraum lässt.

Was steht als Nächstes auf dem Programm? Folgen auf die Bahn- nun Straßen-Rennen?

Brauße: Erstmal wird fleißig trainiert. Nächste Woche geht es schon wieder nach Mallorca ins Trainingslager mit dem Team. Die nächsten Wettkämpfe werden dann auf der Straße stattfinden. (GEA)