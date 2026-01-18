Die deutschen Handballer scheitern an ihrem großen Ego

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die deutschen Handballer wollen bei der Europameisterschaft Großes erreichen. Daraus machen weder Bundestrainer Alfred Gislason noch seine Spieler ein Geheimnis. Mindestens ins Halbfinale soll es gehen. Dafür sieht sich die Truppe bestens gerüstet. Es sei der beste und breiteste Kader seit langem, lautet die Einschätzung aus den eigenen Reihen. Ein gesundes Selbstbewusstsein ist zu begrüßen, doch in diesem Fall ging das große Ego im Spiel gegen Serbien nach hinten los. Es setzte eine 27:30-Pleite, mit der niemand, wirklich gar niemand gerechnet hatte. Und das ist das Problem.

Paradoxerweise half es dem Team nicht, mit einer 17:13-Führung in die Halbzeitpause zu gehen. Im Gegenteil. Denn genau deshalb wogen sich Juri Knorr und Co. gegen den Underdog weiter in Sicherheit - aufgrund des Vorsprungs, des Auftakterfolges gegen Österreich und der Tatsache, dass man sich ja gegenseitig schon tagelang stark geredet hatte. Die Gedanken gingen bei den Spielern wohl schon zu weit in Richtung kommender Aufgaben. Davon, »das ein oder andere Korn sparen zu können für Spanien in zwei Tagen«, sprach Manager Benjamin Chatton in der Halbzeitpause.

Nerven versagen

Die Quittung folgte. Als leichtsinnige Fehler dazu führten, dass der Kontrahent immer näher kam, versagten die Nerven. Die Diskrepanz zwischen dem eigenen Anspruch und der Realität war plötzlich riesig. Und die Spieler kamen damit nicht klar. Wirkten verunsichert, völlig von der Rolle. Auch Gislason schien nicht einkalkuliert zu haben, dass Serbien noch einmal eine ernsthafte Konkurrenz werden könnte. Als es plötzlich knapp wurde - In Minute 41 stand es nach langer deutscher Führung 20:20 - zeigte der Kommandogeber Nerven und wechselte wild hin und her. Dabei hätten seine Akteure gerade in dieser Phase Ruhe und Stabilität gebraucht. So kam der junge Marko Grgic in die Partie, der schon im ersten Spiel nicht ins Turnier gefunden hatte. Minuten später saß er wieder auf der Bank. Später verhinderte der Coach gar ein Tor seines Teams, weil er im Wurf von Knorr zu früh den Buzzer für eine Auszeit drückte.

Noch einmal dürfen die deutschen Adler die Bodenhaftung nicht verlieren. Ein weiterer Fehler bedeutet das Aus noch in der Vorrunde. Es wäre eine Blamage. (GEA)