Debatte »zur Unzeit«

Tore bejubeln wie hier die Nationalelf oder die WM boykottieren? Zumindest für den Großteil der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes ist das kein Thema. FOT0: GROOTHUIS/WITTERS

Bitte aktivieren Sie Javascript

FRANKFURT. So glücklich ist kaum jemand beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) darüber, was nun unweigerlich am Freitag bei der nächsten Präsidiumssitzung auf der Tagesordnung steht. Sollte die deutsche Nationalmannschaft die WM boykottieren? Insbesondere Präsident Bernd Neuendorf wirkte mächtig verstimmt, dass beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball-Liga (DFL) diese Thematik so plötzlich über ihn hereinbrach wie der Winter über Frankfurt.

Angestoßen von Oke Göttlich, als Präsidiumsmitglied der DFL und seit Sommer auch als Vizepräsident des DFB ein politisch meinungsfreudiger Funktionär. Der Präsident vom FC St. Pauli hatte das Stelldichein der Fußball-Prominenz im verschneiten Palmengarten genutzt, seine kritische Haltung zu einem Turnier anzubringen, bei dem die USA die Herzkammer bilden. Die deutsche Nationalelf wird im Sommer dort alle Spiele austragen und sein Quartier aufschlagen. Göttlich würde empfehlen, »nicht zu fahren, aufgrund der jetzigen Situation, wie es sich jetzt in dem Land darstellt«, sagte der 50-Jährige.

Mit dem Griff nach Grönland oder den Todesopfern bei den Einsätzen der Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis steht insbesondere der unberechenbare US-Präsident Donald Trump am Pranger. Aber laut Neuendorf sei der deutsche Fußball schlecht beraten, jetzt einen Boykott zu erörtern: »Wir sind sehr einmütig beim DFB, dass wir diese Debatte zum jetzigen Zeitpunkt für völlig verfehlt halten. Es ist eine Stellungnahme eines einzelnen Vertreters aus dem Präsidium, der Kollege ist noch nicht so lange dabei.«

Die Spitze des früheren SPD-Politikers verriet, wie sehr ihn diese Diskussion »zur Unzeit« verärgerte. Göttlich nahm Neuendorfs Replik zwischen den Stehtischen im Gesellschaftshaus gelassen hin. »Der Fußball muss aushalten können, dass das Thema diskutiert wird.« Da will sich einer nicht den Mund verbieten lassen. Für ihn war die Übergabe eines Friedenspreises bei der WM-Auslosung eine kaum erträgliche »Propagandashow durch Gianni Infantino und Donald Trump«.

Reisende gewarnt

Bloß: Welche Haltung soll der DFB in dieser Gemengelage einnehmen? Neuendorf erklärte ausweichend, die US-Politik sei für den DFB »sehr schwer zu bewerten«. Der 64-Jährige sitzt als Mitglied des Fifa-Rats zwischen den Stühlen. Aus seiner Sicht müsse jeder Fan für sich selbst entscheiden, ob er das Turnier besuche. Dem Verband obliege das nicht: »Das muss die Politik bewerten und Empfehlungen abgeben.« Die Bundesregierung hat Reisenden inzwischen zu erhöhter Vorsicht geraten. Woran der DFB-Boss erinnerte: Hinter den Gastgeberländern USA, Kanada und Mexiko sind die meisten Ticketbestellungen aus Deutschland gekommen. Die Kontingente für die deutschen Gruppenspiele sind mehrfach überbucht. Offenbar ist das Interesse groß. Trotz Trump.

Auch Jan-Christian Dreesen als Vorstandschef des FC Bayern warnte vor einem deutschen Alleingang: »Es hat noch nie eine WM gegeben, die boykottiert worden wäre. Ich wüsste nicht, warum wir nicht an dieser WM teilnehmen sollten.« In der Tat hat es bei Fußball-Weltmeisterschaften – im Gegensatz zu Olympischen Spielen – noch nie ein politisch motiviertes Fernbleiben gegeben.

Der eigentlich keineswegs unpolitische Geschäftsführer Andreas Rettig hat bereits klargestellt, dass man diesmal Spieler und Trainer aus der Weltpolitik heraushalten müsse. In Katar habe man das Thema in die Kabine gelassen: »Ich glaube, dass das ein zentraler Fehler war, und den wollen wir nicht ein zweites Mal machen«. (GEA)