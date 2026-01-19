Das sind die größten Talente der Fußball-Bundesliga

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Diese Bundesligasaison sorgt für reichlich Schlagzeilen. Grund dafür ist nicht nur der FC Bayern München, der die historisch beste Halbserie überhaupt gespielt hat, sondern auch die Masse an großen Talenten, die Aufmerksamkeit erregen. Selten gab es so viele potenzielle Topstars in Deutschland. Der GEA stellt einige der vielversprechendsten Fußballer und ihre Stärken vor.

- Yan Diomande

Der Leipziger Flügelstürmer ist bis dato die Entdeckung der Liga. Vor der Runde dürfte sich der ein oder andere noch gefragt haben, warum RB Leipzig für das bis dahin kaum in Erscheinung getretene Talent mit einem Marktwert von damals 1,5 Millionen Euro eine satte Ablöse von 20 Millionen an CD Leganes überwies. Mittlerweile ist das klar. Die Fähigkeiten des 19-Jährigen sind beeindruckend. Diomande ist pfeilschnell und lässt beim Beschleunigen auf den ersten Metern die meisten Verteidiger alt aussehen. Dazu kommen eine feine Technik, seine Beidfüßigkeit, eine starke Physis und obendrein der Wille, auch gegen den Ball weite Wege zu gehen. Was am Ende dabei rauskommt – Statistiken wie diese: In 18 Einsätzen erzielte der Fußballer aus der Elfenbeinküste für Leipzig sieben Tore und legte vier vor. Mit seinem Top-Speed von 35,98 Kilometern pro Stunde ist er der zweitschnellste Spieler der Bundesliga. Hinzu kommen 190 gewonnene Zweikämpfe – Platz fünf Ligaweit. Kein Wunder also, dass sein Marktwert mittlerweile bei 45 Millionen Euro liegt und Interessenten in ganz Europa auf das Talent schauen. Aber Diomande konzentriert sich auf RB. »Mein großes Ziel ist es, die Champions League zu erreichen. Deshalb bin ich nach Leipzig gekommen.«

Dribbel - und abschlussstark: Lennart Karl (links). Foto: Markus Fischer/Witters Dribbel - und abschlussstark: Lennart Karl (links). Foto: Markus Fischer/Witters

- Lennart Karl

Der Bayern-Teenie verzaubert derzeit die deutschen Fußballfans. Denn der 17-jährige Senkrechtstarter bringt alles mit, was ein Weltklasse-Spieler im Zentrum hinter einem Stürmer so haben muss. Während seiner Dribblings klebt ihm der Ball förmlich am Fuß. Karl ist zudem wendig, beidfüßig, verfügt über eine gute Übersicht und einen sensationellen Schuss, der ihm schon zu drei Toren in der Champions League und vier Treffern in der Bundesliga verhalf. Während sein Marktwert vor der Saison noch bei 1,5 Millionen Euro lag, ist er laut transfermarkt.de mittlerweile auf 65 Millionen geklettert. Übrigens hinterließ der unbekümmert aufspielende Wirbelwind auch in der Region schon seine Visitenkarte. Beim internationalen Jugendturnier in Betzingen schoss der damals 11-Jährige Eintracht Frankfurt mit zwei Treffern im Finale zum Titel. Organisator Jörg Steinegger erinnerte sich im GEA-Gespräch bestens: »Er war schon damals sensationell. Er hat draufgebolzt und in der Regel sind die Bälle auch reingegangen.«

Mit seinem jungen Alter schon eine Führungsfigur: Chema Andres (links). Foto: Valeria Witters Mit seinem jungen Alter schon eine Führungsfigur: Chema Andres (links). Foto: Valeria Witters

- Chema Andres

Für weniger Spektakel, dafür aber für eine Menge Konstanz und Spielintelligenz steht das Mittelfeld-Juwel des VfB Stuttgart. Der 20 Jahre junge Chema Andres kam für drei Millionen Euro von Real Madrid – gerade noch rechtzeitig zur Vorbereitung vor der Saison. Der feine Techniker hinterließ schon in den ersten Einheiten einen bleibenden Eindruck bei seinen Mitspielern sowie Trainer Sebastian Hoeneß. Ohne jede Scheu dirigierte er seine Teamkollegen auf dem Rasen mit Handzeichen und brachte mit seiner stoischen Ruhe am Ball Struktur ins Spiel. Kein Wunder, dass Andres sowohl in der Europa League als auch in der Bundesliga als wichtige Kraft regelmäßig auflief. »Er hat technische Klasse und versteht das Spiel. Zudem ist er strategisch stark und hat ein gutes Gefühl für Räume. Er bringt ein tolles Gesamtpaket mit«, lobt ihn sein Coach. In Spanien vergleicht man ihn bereits mit dem Weltfußballer Rodri von Manchester City. Bereits Wochen nach den ersten Auftritten im VfB-Dress spekulierte man in Spanien über eine Rückkehr zu Real Madrid im Sommer 2026 durch eine Klausel im Vertrag des Talents.

Der Mittelfeldallrounder unter den Bundesliga-Toptalenten: Johan Manzambi (rechts). Foto: Darius Simka/dpa Der Mittelfeldallrounder unter den Bundesliga-Toptalenten: Johan Manzambi (rechts). Foto: Darius Simka/dpa

- Johan Manzambi

Johan Manzambi läuft etwas unter dem Radar, ist aber die Allzweckwaffe unter den Top-Talenten. Beim SC Freiburg ist der 20 Jahre junge Mittelfeld-Allrounder gesetzt. In 16 Bundesligaspielen erzielte der Schweizer Nationalspieler drei Tore und bereitete drei vor. Durch seine Beidfüßigkeit sowie seine schnellen Bewegungen kann sich Manzambi als Sechser aus nahezu jeder Pressingsituation befreien. Wird er hinter der Spitze eingesetzt, helfen ihm seine dynamischen Dribblings und ein gutes Auge. Selbst über die Außenbahnen kann Manzambi kommen. Durch seine Vielseitigkeit ist der Aufsteiger kaum berechenbar und stellt jeden Gegner vor eine Herausforderung. »Es ist eine wahre Freude, ihn spielen zu sehen«, lobt sein Nationalcoach Murat Yakin. Für die Schweiz erzielte der Freiburger in acht Einsätzen drei Treffer. Sein Marktwert steigerte sich von acht Millionen vor der Saison auf mittlerweile 30 Millionen Euro.

Said El Mala (links) geht keinem Eins-gegen-eins-Duell aus dem Weg. Foto: Ulrich Hufnagel/Witters Said El Mala (links) geht keinem Eins-gegen-eins-Duell aus dem Weg. Foto: Ulrich Hufnagel/Witters

- Said El Mala

Said El Mala ist der Draufgänger unter den Top-Talenten. Die Stärken des 19 Jahre alten Kickers des FC Köln: Seine Dribblings über den Flügel samt eines harten und präzisen Abschlusses. Fast wirkt es ein wenig wie einst bei Arjen Robben, nur auf der gegenüberliegenden Seite des Spielfeldes: Der Gegner weiß, was auf ihn zukommt, und findet häufig dennoch nicht die Mittel, es zu unterbinden. Auch El Mala liebt es, vor seinem Abschluss einen Haken nach innen zu schlagen. Auffällig ist, mit welcher Überzeugung und Willensstärke er auf seine Gegenspieler zustürmt, selbst wenn die Situation auf den ersten Blick nicht vielversprechend anmuten mag. Im Duell ackert er sich immer wieder regelrecht durch, setzt dabei alle Teile seines Körpers hart, aber clever ein. In seiner Bundesliga-Debütsaison steht El Mala bei sieben Toren und drei Vorlagen, obwohl er häufig nur als Joker von der Bank kam. Sein Marktwert steigerte sich von drei (vor der Runde) auf mittlerweile 40 Millionen Euro. (GEA)