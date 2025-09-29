Das Comeback der Mustangs

Bitte aktivieren Sie Javascript

NÜRBURG. Im Winter tobt er sich beim Skifahren auf dem Titlis aus. Hier, in Engelberg, ist seine Heimat. Im Sommer aber tauscht Fabio Scherer die beiden Bretter gegen 550 PS und einen 5,4-Liter-V8-Motor aus. Der Schweizer ist einer von zwei DTM-Fahrern im Haupt Racing Team (HRT), die mit dem Ford Mustang GT3 bei der diesjährigen Deutschen Tourenwagen Meisterschaft am Start sind. Das Comeback von Ford nach 36 Jahren auf den Rennstrecken war die Sensation der DTM. Zweite dicke Überraschung: Partner von Ford Performance wurde HRT. Der Rennstall von Hubert Haupt war seit Teamgründung 2020 mit Mercedes unterwegs und sorgte 2021 für den bislang letzten Titelgewinn der Marke mit dem Stern.

Warum also jetzt der Wechsel zu Ford? HRT-Geschäftsführer Uli Fritz erklärt: "Wir konnten bei Mercedes unser Know-how nicht mehr so ins Projekt einbringen, weil dort die Philosophie sehr streng ist." Ford dagegen sei die Chance gewesen, "mit einem neuen Produkt etwas ganz anderes zu machen und selbst mehr zu entwickeln". Der Schwabe aus dem Remstal weiß: "Das ist eine große Ehre, aber auch eine große Herausforderung." Zudem sei man "nicht mehr eines von zehn Mercedes-Teams, sondern das Ford-Team". Und klar: der Mustang ist eine ganz besondere Marke. "Dieses Auto ist ein Sympathieträger", schwärmt Fritz. Das erleichtere auch das Marketing und die Sponsorensuche.

»Es ist unsere Chance, wieder selbst mehr zu entwickeln.«

Schon mit dem Tag seines Debüts am 17. April 1964 auf der Weltausstellung in New York stieg der Ford Mustang zu einer Ikone auf. Die US-amerikanischen Autoverkäufer waren verrückt nach ihm. Gleich am ersten Tag gingen 22.000 Bestellungen ein. Das »Pony-Car« hat sich danach zu einem der weltweit beliebtesten Klassiker entwickelt. Er verzeichnet viele legendäre Filmauftritte. Die Verfolgungsjagden zwischen einem Mustang Fastback und einem Dodge Charger in »Bullit« mit Steve McQueen zählen genauso dazu wie »Nur noch 60 Sekunden«, in dem der Protagonist Memphis (gespielt von Nicolas Cage) 50 Fahrzeuge in einer Nacht stehlen soll. Der Shelby GT500 mit dem Codenamen »Eleanor« ist das fünfzigste und letzte Auto, das auf der Liste von Memphis steht. Auch der Shelby wurde zur Legende.

Nun also ist der Mustang zurück im Rennsport. Fabio Scherer hat dafür sogar eine erfolgversprechende Skirennläufer-Karriere geopfert. Der Mann aus Engelberg gehörte zu den großen Talenten der Zentralschweiz und fuhr auf dem Niveau eines Alexis Monney, der dieses Jahr die Bronzemedaille bei der WM in Saalbach gewann. Doch Scherer war schon als Teenager auch im Kartsport unterwegs. Spätestens 2016 mit dem Einstieg in die Formel 4 setzte er voll auf den Motorsport. Und gewann 2023 beim 24-Stunden-Rennen von LeMans den Sieg in der LMP2-Klasse.

Dabei ereignete sich dort schon nach einer Stunde ein Drama. »Nur eine Stunde nach Rennbeginn fuhr in der Boxengasse eine Corvette über meinen Fuß«, erinnert sich der 26-Jährige. Der Mittelfuß war gebrochen, und im ersten Moment dachte er, dass sein Traum vom LeMans-Sieg vorbei sei »bevor er überhaupt losgegangen war«. Doch Scherer ist ein Kämpfer und zäher Bursche. Trotz aller Widerstände gab er nicht auf und kühlte in den Pausen den geschwollenen Fuß mit Eispackungen. »Ich bin wieder und wieder ins Auto geklettert - durch die Nacht, durch die Schmerzen, durch den Regen«, erzählt er. »Das Adrenalin, das Team, das Ziel, all das hat mich gepusht. Ich habe gar nichts mehr gespürt. Es gab nur den Fokus.« Fabio Scherer saß damals gemeinsam mit dem Spanier Albert Costa und dem Polen Jakub Smiechowski bei der 100. Ausgabe des Langstrecken-Klassikers beim polnischen Inter-Europol-Team am Steuer eines Oreca-Prototyps.

Arjun Maini (li.), Fabio Scherer und eine Influencerin bei der Autogrammstunde am Nürburgring Foto: Frank Schwaibold Arjun Maini (li.), Fabio Scherer und eine Influencerin bei der Autogrammstunde am Nürburgring Foto: Frank Schwaibold

In der DTM ist Scherer allerdings Neuling. Im Gegensatz zum zweiten Ford-Fahrer, dem Inder Arjun Maini. Doch das erste Jahr in der DTM betrachtet Uli Fritz eh »als ein Entwicklungsjahr«. Noch läuft längst nicht alles rund. Obwohl Scherer schnell gelernt hat, »dass die DTM ein Kontaktsport ist und es nicht leicht ist, trotz Gegnerkontakt gut durchzukommen«, zahlen die beiden Mustangs noch reichlich Lehrgeld. Auf dem Nürburgring etwa schied Maini im August nach einem Crash mit Totalschaden im ersten Rennen aus. Scherer wiederum konnte sich zwar fünf Plätze nach vorne arbeiten, fiel dann allerdings zurück auf den letzten Platz, da die Reifen vorzeitig verschlissen waren. Auch Mark Rushbrook, der Global Director von Ford Performance, weiß: »Es ist ein neues Auto. Es braucht Zeit, es kennenzulernen und das Setup sowie den Motor zu optimieren.« Dennoch ist Rushbrook zuversichtlich: »Wir wissen, was der Mustang leisten kann. HRT und die Fahrer lernen ständig dazu.«

Auch der Umstand, dass Ford Europa in der Krise steckt und allein in Deutschland fast 3.000 Arbeitsplätze abgebaut werden sollen, ist für den Global Director kein Hindernis. »Wir sind der Meinung, dass alles, was wir im Motorsport tun, gut für das Geschäft und die Gesundheit des Unternehmens ist.« Zumal die Daytona-Variante, der Mustang GTD, auch in den regulären Verkauf geht. In den USA ist das bereits der Fall, in Deutschland soll die Straßenversion des GTD im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Der Wagen hat allerdings seinen Preis. Er liegt in Amerika bei geschätzten 325.000 US-Dollar und wird in einer limitierten Auflage von etwa eintausend Stück produziert.

»Alles, was wir im Motorsport tun, ist gut fürs Geschäft.«

Bereits zwischen 1984 und 1989 war Ford mit Werkseinsätzen in der DTM erfolgreich und feierte 1988 sogar die Fahrermeisterschaft. An die goldenen Zeiten will HRT-Ford in den kommenden Jahren wieder anknüpfen. Fritz sagt: »Wir gehen dieses Jahr nicht durch ein Tal der Tränen, um 2026 aufzugeben. Künftig wollen wir um den Sieg mitfahren.« Auch Rushbrook gibt die Parole aus: »Wir wollen jedes Rennen gewinnen.« Beim diesjährigen DTM-Finale in Hockenheim kann das Pony-Car-Team schon einmal üben, ob es am Ende der Premierensaison bereits in der Lage ist, an einem Podestplatz zu schnuppern. Immerhin: In der weniger bekannten und leichter zu fahrenden Rennserie GT Masters fuhr das Ford-Nachwuchstalent Salman Owega im Mustang GT3 schon dieses Jahr auf Platz eins. Der 20-Jährige aus Köln und sein Partner Finn Wiebelhaus (Obertshausen) holten für HRT die Halbzeitmeisterschaft. (GEA)

Fabio Scherer im HRT-Fahrerlager. Foto: Frank Schwaibold Fabio Scherer im HRT-Fahrerlager. Foto: Frank Schwaibold

Der Mustang GT3 von Fabio Scherer beim Boxenstopp am Nürburgring. Foto: Frank Schwaibold Der Mustang GT3 von Fabio Scherer beim Boxenstopp am Nürburgring. Foto: Frank Schwaibold

Ford-Direktor Mark Rushbrook vor dem Mustang GTD. DTM-Fahrer Arjun Maini blickt ins Cockp Foto: Frank Schwaibold Ford-Direktor Mark Rushbrook vor dem Mustang GTD. DTM-Fahrer Arjun Maini blickt ins Cockp Foto: Frank Schwaibold

Fabio Scherer bei den letzten mentalen Vorbereitung vor dem Rennen Foto: Frank Schwaibold Fabio Scherer bei den letzten mentalen Vorbereitung vor dem Rennen Foto: Frank Schwaibold