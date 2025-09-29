Beim Ryder Cup wurden Ehre und Respekt mit Füßen getreten

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEW YORK. Nicht so sehr wegen des ersten europäischen Auswärtssieges seit 2012, dem »Miracle of Medinah« als der deutsche Martin Kaymer Team Europa mit seinem Putt ein siegreiches Comeback bescherte, markiert der diesjährige Ryder Cup eine Zäsur. Das traditionsbehaftete Duell der USA mit dem alten Kontinent stellt das weltweit größte und bedeutsamste Golf-Spektakel dar. Es ist untrennbar verbunden mit Ehre und Respekt.

Was wurde im Vorfeld des Top-Events der Golf-Szene nicht alles geschrieben. Team Europa schien chancenlos. Die Amerikaner zu gut, der Platz zu schwer, die Fans zu laut. Eine Bühne wie gemacht für den US-Präsidenten. Deshalb war Donald Trump, nach eigenen Angaben mehrfacher Clubmeister und Platzrekord-Halter, natürlich auch angereist - in Golfschuhen.

Überragende Europäer stellten den Kontrahenten dann aber an den ersten beiden Turniertagen geradezu bloß. Das beachtliche Comeback der USA am Sonntag sorgte noch mal für sportliche Schlagzeilen. Dass Kapitän Luke Donald & Co. am Ende dennoch jubeln durften, zeugt von Zusammenhalt und der Bedeutung des Cups für jeden Einzelnen. Shane Lowry versenkte den entscheidenden Put. Die darauffolgenden Jubelsprünge und Kurzatmigkeit im Interview unterstreichen die Besonderheit dieses Momentes, den Lowry mit seinen Kameraden genoss. Unter Tränen beteuerte er: »Das ist das coolste in meinem ganzen Leben, der Ryder Cup und das Team bedeutet mir alles.« Die vom Trump‘schen Duktus abgeleitete US-amerikanische Siegermentalität suchte man beim Verlierer der 45. Auflage größtenteils vergebens.

Das Auftreten des Gastgebers ließ dabei tief blicken. Dass die Europäer, insbesondere deren Superstar Rory McIlroy aus Nordirland, aufs Übelste beleidigt wurden, ist eine Schande. Eingepeitscht von den verbalen Entgleisungen des Stadionsprechers wurden die Fans am Samstagmorgen dementsprechend in Stimmung gebracht, ja regelrecht dazu genötigt. Aus Anfeuerung des eigenen Teams wurde Anfeindung des Gegners, aus frenetischem Jubel für die US-Golfstars blanke Häme gegen die europäischen Ausnahme-Akteure. Der »American Way of Meinungsfreiheit« hat die Schraube eindeutig überdreht. Ehre und Respekt wurden mit Füßen getreten. (GEA)