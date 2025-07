2. Bundesliga: So spannend wie selten zuvor

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die beste 2. Fußball-Bundesliga aller Zeiten. Die stärkste 2. Bundesliga aller Zeiten. Die krasseste 2. Bundesliga aller Zeiten. Irgendwann sind einem diese Superlative auf die Nerven gegangen. Erst recht, weil es alles andere als zutreffend war. Man denke an das Aufstiegs-Schneckenrennen im Vorjahr, als ein Stolperer eines Favoriten dem nächsten peinlichen Ausrutscher eines Meisterschaftskandidaten folgte.

Wahre Qualität sieht anders aus. Der 1. FC Köln und Hamburger SV haben sich trotzdem am Ende irgendwie durchgemogelt und den Aufstieg geschafft. Die namhafteste 2. Bundesliga aller Zeiten ist damit Geschichte und es stellt sich die Frage: Wofür soll die am Freitag startende 2. Bundesliga in dieser Saison stehen?

Hertha BSC positioniert sich klar: Der Aufstieg ist das Ziel

Namhaft ist das deutsche Unterhaus zweifelsohne noch immer besetzt. Allein das Auftaktspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC unterstreicht das. Genau diese Berliner sind es nun, die als einziger Club proaktiv die Bundesliga-Rückkehr als Ziel ausgegeben haben. Personell ist die Hertha vermutlich auch am besten besetzt. Mit Angreifer Fabian Reese haben sie außerdem den besten Spieler der Liga in ihren Reihen. Gleichzeitig gibt es auf der Trainerbank mit Stefan Leitl ungewohnte Kontinuität. Und ansonsten? Fehlt einem vor dem Saisonstart ehrlicherweise die Fantasie dafür, wer da wirklich ganz oben mitmischen kann.

Die Schalker würden es gerne, können es aber wieder nicht. Hannover 96 ist unter dem langjährigen Magdeburger Erfolgscoach Christian Titz ganz sicher mehr als ein Kandidat für das graue Mittelfeld, doch wie schnell sich das nahezu komplett neu zusammengewürfelte Team zusammenfindet, ist noch nicht absehbar. Der namhafte VfL Bochum hat mit Dieter Hecking zwar den erfahrensten Trainer der gesamten Liga auf der Bank, der 60-Jährige scheiterte aber schon einmal als Coach im Unterhaus - (natürlich) mit dem HSV. Und der letztjährige Überraschungs-Relegationsteilnehmer Elversberg musste nicht nur wie gewöhnlich seine besten (Leih)-Spieler ziehen lassen, sondern mit Trainer Horst Steffen auch den absoluten Erfolgsarchitekten ersetzen.

Wer überrascht diesmal?

Die Vergangenheit hat eines gelehrt. Egal ob Paderborn, Bielefeld, Fürth, Darmstadt oder Kiel: Seit 2018 stiegen oftmals Clubs auf, die davor niemand wirklich auf dem Zettel stehen hatte. Auch in dieser Saison wird wieder eine Mannschaft ganz oben mitspielen, mit der die Fans jetzt noch nicht rechnen. Das könnte wieder Bielefeld sein. Wenn die Arminia die große Euphorie nach der Drittliga-Meisterschaft und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale mit in die neue Saison nehmen kann, ist dem Aufsteiger eine Überraschung zuzutrauen. Gleiches gilt für den Karlsruher SC, der schon in den letzten Jahren oben anklopfte und mit Christian Eichner einen Trainer hat, der das Team in den vergangenen Spielzeiten Schritt für Schritt weiterentwickelt hat. So spannend wie jetzt ging's in der 2. Bundesliga selten zu. Und das ist diesmal tatsächlich kein Superlativ. (GEA)