Bundesliga ein Thema: Zweitligist TV Rottenburg für Vor-Lizenzierung angemeldet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Der TV Rottenburg hat sich für die Vor-Lizenzierung zur 1. Bundesliga angemeldet. Dieser Begleitprozess der Volleyball Bundesliga GmbH verpflichtet nicht zum Aufstieg, wäre aber für einen Aufstieg in die Beletage Voraussetzung. Drei Säulen stehen im Fokus der Verantwortlichen des zurzeit in der 2. Bundesliga auf Platz vier rangierenden TVR: Das Sportliche, die Struktur/Organisation und das Finanzielle. Gegenüber der Volleyball Bundesliga wurde klar kommuniziert, dass es 1. Liga nur in Rottenburg geben wird und ein Umzug in eine andere Halle außer Frage steht. »Wir werden uns nicht mehr für uns überfordernde Rahmenbedingungen verbiegen. Im Moment läuft vieles sehr gut und erfolgreich. Ein starkes ehrenamtliches Team, ein eingeschworener Verein, zweitligataugliche finanzielle Strukturen und auf dem Feld Rottenburger Jungs. Diesen Weg wollen wir weitergehen und schauen, was damit möglich ist«, erklärt Timo Baur, der Gesamtkoordinator des TVR.

Dass eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga vor allem eine Frage der Finanzierung ist, ist kein Geheimnis. »Unser bisheriger Etat müsste mehr als verdoppelt werden«, sagt Johannes Elsäßer, der sich im Sponsoring-Team um die Neuakquise kümmert. Dies ist eine Mammut-Aufgabe und kurzfristig schwer zu realisieren. Dass Rottenburger Volleyball in der 1. Bundesliga funktioniert, hat der Verein bereits über viele Jahre hinweg bewiesen. Nun gilt es, diese Erfahrungen mit den aktuellen Rahmenbedingungen zu verbinden und zu prüfen, wohin der Weg führen kann und welche Anpassungen dafür notwendig wären.

Seit dieser Saison haben sich die sportlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen in der 1. Bundesliga geändert. Vier Mannschaften haben unter erleichterten Bedingungen den Aufstieg ins Oberhaus gewagt. Im Vergleich zu den Bundesliga-Jahren der Rottenburger vor Corona sind die Kriterien nun standortorientiert. Ob dies eine neue Chance für Rottenburg darstellt, wird sich nun zeigen. Der TV Rottenburg gehörte mit einjähriger Unterbrechung von 2006 bis 2020 der höchsten Spielklasse an, ehe sich der Verein aus wirtschaftlichen Gründen in die 3. Liga zurückzog. In der Saison 2021/22 gelang den Rottenburgern der Aufstieg in die 2. Liga. (GEA)