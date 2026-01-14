Schwarzer Tag der Metzinger Bundesliga-Handballerinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Nach der Schluss-Sirene wollten die Metzinger Fans ihre Mannschaft noch etwas aufbauen, doch der Applaus fiel zaghaft aus. Allzu konsterniert waren die Anhänger über den Auftritt der »TusSies«, die in der ersten Halbzeit eine desolate Leistung geboten hatten. Am Ende schlichen die Bundesliga-Handballerinnen aus dem Ermstal als 19:32 (8:12)-Verliererinnen vom Feld. Fassungslosigkeit stand in die Gesichter geschrieben, weil sich imTraining der schwarze Tag keineswegs angedeutet hatte, wie Miriam Hirsch später erklärte.

Vor allem der Auftritt in den ersten 30 Minuten, als die TuS völlig von der Rolle war, wirkte nach. »Man könnte von mangelnder Erfahrung sprechen. Oder davon, dass wir eine junge Mannschaft haben. Aber das ist keine Entschuldigung«, sagte die Trainerin mit versteinerter Miene. Und fügte hinzu: »Mir fehlen selten die Worte. Aber heute kann ich nicht alles erklären.« Die Zuschauer, die vor einer Woche in der Paul-Horn-Arena schon beim Metzinger Spiel gegen Dortmund in der Halle gewesen waren, hatten in den 60 Minuten zuvor kaum ihren Augen getraut. War das wirklich dieselbe Mannschaft, die damals in der ersten Halbzeit groß aufgespielt und satte 21 Tore erzielt hatte?

Schon schlecht begonnen

Von beidem war am Mittwochabend nichts zu sehen. Das Team wirkte, als wäre es nicht auf dem Platz – zumindest nicht mit dem Kopf. Daran änderten auch Hirschs frühe Auswechslungen und eine Auszeit bereits nach zehn Minuten nichts. Halbherzige und zerrissene, kopflose Offensiv-Aktionen, kein Tempo und unplatzierte Würfe ließen das Team in keinen Rhythmus kommen. Und auch die Abschlussquote war zum Haareraufen. Selina Lindemann, zuletzt bei Strafwürfen sehr treffsicher, scheiterte mit dem ersten TuS-Strafwurf an HSG-Torhüterin Lara-Sophie Lepschi. Und Torjägerin Gabriela Bitolo hatte nach einer Viertelstunde bereits fünf Fehlwürfe aus dem Feld in der Statistik stehen. Das kann vorkommen, doch sprang keine Teamkollegin in die Bresche.

Aber vor allem die Fehlerquote der Gastgeberinnen erzeugte Kopfschütteln. Nur ein Bruchteil der Pässe fand die Mitspielerin. Unerreichbare Zuspiele in den zweiten Stock, ans Bein der Teamkollegin oder gleich direkt ins Aus sorgten auch bei den treuen TuS-Fans zusehends für Unmut. Es schien, als hätten die Pink Ladies innerhalb von einer Woche das Handballspielen verlernt. »Wir haben in der ersten Halbzeit so viele Fehler gemacht wie sonst im gesamten Spiel«, kritisierte Spielmacherin Nele Franz.

Rückstand noch schmeichelhaft

Lediglich acht Tore in den ersten 30 Minuten sagen alles über den grotesken Auftritt der Pink Ladies aus. Der Rückstand hätte weit größer sein können, doch auch Blomberg bekleckerte sich offensiv nicht mit Ruhm, leistete sich ebenfalls technische Fehler in Hülle und Fülle. Das 8:12 zur Pause nach 1:4- und 6:7-Zwischenständen war unter diesen Umständen aus Metzinger Sicht noch schmeichelhaft.

Die Hoffnung, dass sich die »TusSies« in der zweiten Halbzeit vor den Augen von Bundestrainer Markus Gaugisch und Jasmina Rebmann-Jankovic, der Nationalmannschafts-Torwarttrainerin mit Metzinger Vergangenheit, steigern würden, erfüllte sich nur teilweise. Offensiv lief es zwar etwas besser, doch brach nun die Abwehr weg. Torhüterin Marie Weiss tat ihr Möglichstes und hatte bis zur 40. Minute acht HSG-Chancen vereitelt, als ihr Team nun deutlich mit acht Toren ins Hintertreffen geriet (10:18). Die lückenhafte Verteidigung der Pink Ladies stellte kein Hindernis für den Tabellenzweiten dar. Als dann noch kurz hintereinander Bitolo und Svenja Hübner Zeitstrafen absitzen mussten, hatten die nun routiniert und schnell agierenden Oswestfälinnen keine Mühe, auf zehn Tore davonzuziehen (13:23/46.), am Schluss waren es 13 Treffer. »Wir waren am Ende sehr konsequent, das hat man am Ergebnis gesehen«, sagte Nieke Kühne, die zehn Mal erfolgreiche Vize-Weltmeisterin in Reihen Blombergs.

Nächstes Spiel in Zwickau

Vielleicht ist es gut, dass die TuS nun zehn Tage bis zum Spiel in Zwickau hat. Um den Kopf wieder freizubekommen von einer Partie, die sich wie ein böser Spuk anfühlte. (GEA)