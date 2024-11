Die Metzinger Frauen brauchen ein Handball-Wunder, um im Europapokal noch in die Gruppenphase einzuziehen. Im Hinspiel der European League in Blomberg machen die »TusSies« massenhaft Fehler und verlieren klar mit 21:30

Geknickt: Die Metzinger Handballerinnen - im Bild Sandra Erlingsdottir - wissen, dass nach der klaren Niederlage in Blomberg die Chance aufs Weiterkommen in die Gruppenphase äußerst gering ist. Foto: Rollinger/Eibner Geknickt: Die Metzinger Handballerinnen - im Bild Sandra Erlingsdottir - wissen, dass nach der klaren Niederlage in Blomberg die Chance aufs Weiterkommen in die Gruppenphase äußerst gering ist. Foto: Rollinger/Eibner

