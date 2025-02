Die Sorgenfalten bei den Tigers Tübingen werden nach dem Debakel gegen Crailsheim immer größer. Die Entwicklung läuft eindeutig in die falsche Richtung. Auf der Pressekonferenz redet sich Trainer Domenik Reinboth so richtig in Rage.

Ratlose Gesichter bei den Tigers am Samstagabend: Jonas Niedermanner (Mitte) spricht mit Kapitän Till Jönke (rechts). Foto: Memmler/Eibner Ratlose Gesichter bei den Tigers am Samstagabend: Jonas Niedermanner (Mitte) spricht mit Kapitän Till Jönke (rechts). Foto: Memmler/Eibner

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.