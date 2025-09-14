Tigers lassen Knoten platzen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. »Wie immer lag der Fokus darauf, mit hoher Intensität zu verteidigen und Schnellangriffe zu verhindern«, beschrieb Sonko die Vorgaben. Zudem sollte an Details des offensiven Spiels gearbeitet werden. »Die Jungs sollten aggressiv zur Sache gehen und in kritischen Situationen Ruhe bewahren«, verriet der Coach weiter. Insgesamt war er zufrieden mit der Umsetzung. Nach dem ersten Testspielsieg am Freitagabend (102:70 gegen den Schweizer Erstligisten Starwings Basel Regio Basket) folgte gegen den Club aus der benachbarten Alpenrepublik zum Abschluss der Vorbereitungsspiele gleich der nächste - wieder mit dreistelliger Punkteausbeute.

Dass die ersten fünf Partien allesamt verloren gegangen waren wollte der Schwede genauso wenig überbewerten wie Eric Detlev. »Testspiele sind zum Testen da, um Dinge auszuprobieren und das Team weiter zu entwickeln«, beschrieb der Sportdirektor. Für Coach Sonko war es, nach eigenem Bekunden, in den vergangenen Wochen viel wichtiger, die Spieler mit ihren Stärken und Schwächen kennenzulernen. Da fiel es mehr ins Gewicht, dass er mit Kapitän Till Jönke (Rücken) und Silas Oriane (Knie) zwei Akteure in seinen Reihen hat, die er verletzungsbedingt noch fast gar nicht sehen durfte.

Gegen Gmunden fehlten neben den beiden verletzungsbedingt auch Aaron Ogunjoni (Wade) sowie Joshua Schwaibold (Sprunggelenk). Zu den vier Deutschen gesellte sich Youngster Dario Denjalic (Finger-OP), dessen Vertrag unter der Woche aufgelöst wurde, sodass die Tigers die Partie gegen die Oberösterreicher aus dem Salzkammergut nur mit neun Akteuren bestreiten konnten. Dabei kristallisierte sich heraus, dass neben den beiden bekannten Gesichtern Miles Tention (11 Punkte, 6 Assists) und Melkisedek Moreaux (8 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists) die Zugänge Isaiah Sanders (18 Punkte), JaCobi Wood (13 Punkte, 5 Assists), Bernard Pelote (16 Punkte, 9 Rebounds) und der zuletzt eingedeutschte Connor Nelson (13 Punkte, 4 Steals) zu wichtigen Stützen der Mannschaft werden müssen.

Der Knoten ist geplatzt. Nach Nelsons Dreier zum 100:78 durften die Besucher am frühen Sonntagabend mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Die Mannschaft hatte vom Freitag in Erinnerung behalten, wie gewinnen geht. Damit war der Abschluss der Vorbereitungsspiele ein hoffentlich verheißungsvoller Anfang vor der Erstrunden-Partie im BBL-Pokal gegen die Gladiators Trier am 23. September (18.30 Uhr) und dem Zweitliga-Auftakt gegen Nürnberg am 27. September (19.30 Uhr). (GEA)