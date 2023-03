Tigers haben Play-offs in der Tasche

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. In Abwesenheit des emotionalen Anführers Till Jönke (Mandelentzündung) avancierte Zac Seljaas mit einem energiegeladenen Start ins Schlussviertel zum Unterschiedsspieler bei einem letztlich verdienten Sieg.

»Zac war der Schlüsselfaktor in dieser Partie. Er hat in der entscheidenden Phase wichtige Dreier getroffen und so auch seine Teamkollegen mitgenommen«, lobte Tigers-Coach Danny Jansson den US-Amerikaner. Seljaas wurde nicht nur Topscorer (24 Punkte) des Spiels, sondern sammelte auch mit zehn Rebounds die meisten Korbabpraller aller Spieler ein. Lohn für das Double Double war die erneute Auszeichnung zum »Nan of the Match«.

Unterstützung bekam der US-Amerikaner vom Duo Kriss Helmanis und Delante Jones, die jeweils 14 Punkte erzielten. Die höchste Führung der Gäste betrug in der 13. Minute beim Stand von 24:17 sieben Punkte; die Tigers waren in Minute 33 beim Stand von 68:55 im Schlussabschnitt mit 13 Zählern in Front. (GEA)