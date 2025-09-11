Tübinger Tigers warten sehnsüchtig auf ersten Sieg

Die Mannschaft um Routinier Till Jönke (links) wird alles daran setzen, in den nächsten beiden Testspielen nach bislang fünf Niederlagen den ersten Sieg einzufahren.

TÜBINGEN. Der Vertrag mit dem dänischen Youngster wurde auf Wunsch des Spielers aufgelöst. Bislang war die vermeintliche Nachwuchshoffnung noch in keinem Spiel zum Einsatz gekommen. Der 17-Jährige hatte sich eine Entzündung im Finger zugezogen, die zuletzt in der Tübinger BG operativ behandelt wurde. Denjalic gehörte am Sonntag beim 77:92 in Crailsheim nicht mehr zum Tübinger Kader. Er hat die Tigers an diesem Donnerstag in Richtung Heimat verlassen.

Derweil empfangen die Raubkatzen am Freitag mit den Schweizer Erstligisten Starwings Basket Regio Basel einen langjährigen, gern gesehenen Testspiel-Gegner. Die Partie findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Sonntag schließlich schaut ein Team aus der anderen Alpenrepublik in Tübingen vorbei. Dann sind die Raiffeisen Swans Gmunden aus der ersten österreichischen Liga zu Gast. Spielbeginn ist um 15 Uhr in der Paul Horn-Arena.

Für zahlreiche Spieler der Tübinger Mannschaft sowie Coach Sonko wird es der erste Auftritt vor den eigenen Fans in der etatmäßigen Wettkampfstätte sein. Das Team um den zuletzt angeschlagenen Routinier Till Jönke (Rücken) wird alles daran setzen, zumindest einen Sieg in der fast siebenwöchigen Vorbereitung zu landen, ehe am 23. September (18.30 Uhr/Paul-Horn-Arena) mit dem Erstrunden-Pokalspiel gegen Erstliga-Aufsteiger Trier das erste Pflichtspiel ansteht. (GEA)