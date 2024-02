Die Tigers Tübingen stehen in der Basketball-Bundesliga vor dem nächsten wegweisenden Spiel. Der Aufsteiger gastiert am Sonntag bei der BG Göttingen. Welche spannenden Fragen aktuell über der Mannschaft von Tigers-Headcoach Danny Jansson kreisen.

Befindet sich in der Offensive in einem Tief: Der österreichische Nationalspieler Timo Lanmüller von den Tigers Tübingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander Befindet sich in der Offensive in einem Tief: Der österreichische Nationalspieler Timo Lanmüller von den Tigers Tübingen. Foto: Eibner-Pressefoto/Nina Sander

