Sensation: Tigers Tübingen besiegen Meister Ulm

TÜBINGEN. Die Tigers Tübingen haben zum Rückrundenauftakt in der Basketball-Bundesliga für einen Paukenschlag gesorgt. Der Aufsteiger bezwang am Samstagabend Meister ratiopharm Ulm vor 6.200 Zuschauern im großen Derby mit 97:76 (56:48). Das Team von Tigers-Headcoach Danny Jansson zeigte insbesondere in der Verteidigung - der großen Schwachstelle in der bisherigen Saison - eine überragende Leistung. So erzielten die Ulmer im letzten Viertel gerade einmal 7 mickrige Pünktchen. Gleichzeitig war es der erste Tübinger Sieg gegen den Erzrivalen aus Ulm seit dem 26. Februar 2011, als den Schwaben ein 84:81-Erfolg in der Ulmer Kuhberghalle gelang.

Topscorer wurde einmal mehr Spielmacher Jhivvan Jackson mit 19 Zählern. Der Puerto-Ricaner traf fünf seiner sieben Dreier. Ebenfalls bärenstark präsentierte sich Center Daniel Keppeler, der zuletzt wegen einer Sprunggelenksverletzung gefehlt hat. Der 27-Jährige erzielte 15 Punkte - zehn davon bereits im ersten Viertel - krallte sich fünf Rebounds, verteilte dazu noch fünf Assists und glänzte in der Verteidigung mit gleich drei Ballgewinnen. Generell zeigten die Tübinger von jenseits der 6,75-Meter-Linie eine beeindruckende Leistung. Die Tigers streuten 16 ihrer 28 Drei-Punkte-Würfe erfolgreich ein. Durch den fünften Sieg im 18. Spiel springen die Raubkatzen auf Rang 15. Am kommenden Freitag treffen die Tigers in der Paul-Horn-Arena im Abstiegskracher auf den Tabellenvorletzten Crailsheim. (GEA)