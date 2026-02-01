Die Sensation bleibt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

HAGEN. Die Tübinger Zweitliga-Basketballer haben bei Tabellenführer Phoenix Hagen vor 3.017 Zuschauer in der Ischelandhalle mit 80:94 (48:54) verloren. Wer also von einer Sensation des Underdogs geträumt hatte, wurde somit in die Realität zurückgeholt. Es war bereits die zehnte Niederlage aus den vergangenen elf Spielen. Einen so schlechten Lauf hatten die Tigers nicht mal zum Ende der Bundesliga-Saison 2023/24, als sich die Mannschaft des damaligen Trainers Danny Janssen zehn Niederlagen aus den letzten zwölf Rundenspielen eingehandelt hatte.

Dennoch erklärte Headcoach Henrik Sonko: »Ich bin stolz auf meine Jungs, die trotz kleiner Rotation alles gegeben haben.« Die Gäste waren mit nur zehn Spielern in die Begegnung gegangen. Nachverpflichtung Larry Thomas musste kurzfristig passen. Seine fortwährenden Fußprobleme machten einen Einsatz dieses Mal nicht möglich. Neben JaCobi Wood (Reha nach Ermüdungsbruch am Fuß), Kapitän Till Jönke (Rücken) und Joshua Schwaibold (Fuß) sowie Youngster Aaron Ogunjobi (Regionalliga-Mannschaft) musste der Schwede zusätzlich den frühen Ausfall von Isaiah Sanders kompensieren.

Der US-Amerikaner hatte erst am 10. Januar beim Hinspiel gegen Hagen (78:104) sein Comeback nach fast zweimonatiger Verletzungsauszeit gegeben und bislang bei weitem nicht zu alter Stärke zurückgefunden. Der exzellente Werfer kam am Samstag in der sechsten Minute beim Stand von 11:11 ins Spiel, musste aber nach 31 Sekunden mit erneuten Problemen am lädierten rechten Knie schon wieder vom Feld und kehrte nicht mehr zurück. Genaueres über seine neuerliche Verletzung gibt's erst an diesem Montag.

»Mir hat die Physis gefallen, mit der wir über weite Strecken aufgetreten sind«, berichtete Sonko. Die Mannschaft zeigte lange Zeit eine ordentliche Leistung und konnte das Spiel deshalb auch ausgeglichen gestalten. In der 23. Minute lagen die Schwaben sogar mit 57:54 in Front. »Tübingen hat uns wirklich einiges abverlangt«, konstatierte daher auch Hagens Headcoach Chris Harris. Doch nach der Halbzeit schafften es die Gastgeber, mit gezielten Wechseln der Verteidigungssysteme den Rhythmus der Tübinger zu brechen. Sonko: »Da hat Phoenix defensiv angezogen und somit dafür gesorgt, dass wir deutlich weniger offene Würfe nehmen konnten.« Gegen Ende des Spiels hätten seine Jungs sich allerdings auch »zu viele Fehler geleistet, um nochmals einen Lauf initiieren zu können«.

Der Titelaspirant hatte ab Spielminute 21 so richtig Zugriff auf die Partie. Vorentscheidend war dann unter anderem ein 17:0-Lauf der Feuervögel zum 73:59 (30.). Diesen Vorsprung ließen sie sich nicht mehr nehmen. Kurz vor dem Ende hatte die Harris-Truppe mit dem 92:75 (39.) den höchsten Vorsprung herausgespielt. Erneut waren es die Rebounds, die für die Schwaben zu einem großen Problem wurden. Hagen sicherte sich das Duell um die Korbabpraller mit 48:31 und hatte somit vermehrt zweite Wurfchancen, aus denen sie immerhin zehn Punkte generierten. Aus der Distanz gelangen den Tigers sehr gute 14 Treffer bei 34 Versuchen (41 Prozent). Dies konnte die abermals schwache Arbeit bei den Rebounds jedoch nicht kompensieren. Der klare Vorsprung des späteren Gewinners bei den Korbvorlagen (26:16) und 18 Tübinger Ballverluste waren ebenfalls Faktoren, die über Sieg und Niederlage entscheiden sollten.

Zum Spieler des Abends avancierte Hagens Devin Schmidt. 29 Zähler waren für den US-Amerikaner in Diensten des Tabellenführers die bisherige Bestmarke im deutschen Basketball-Unterhaus. Aufseiten der Tübinger gelang es mit Bernard Pelote (16 Zähler), Miles Tention (15) und Melkisedek Moreaux drei Akteuren zweistellig zu punkten. Die Westdeutschen bleiben mit 17 Siegen aus 20 Begegnungen Tabellenführer; die Tigers hingegen rutschen mit sieben Erfolgen und nunmehr 13 Niederlagen auf Rang 14 ab. (GEA)