Deutliches Tübinger 104:75 gegen Trier

TÜBINGEN. Nach einem durchwachsenen Start kamen die Tigers immer besser in Fahrt und setzten dann nach der Pause zum Höhenflug an. Im dritten Abschnitt zogen die Gastgeber vor 2.030 Zuschauern in der Paul Horn-Arena mit 33:10 davon und starteen mit einer komfortablen 80:48-Führung ins Schlussviertel. Alle eingesetzten Spieler des Teams von Trainer Danny Jansson trugen sich am Samstagabend in die Punkteränge – mit Zac Seljaas und Mateo Seric (beide 19), Delante Jones (13), Kriss Helmanis (11) und Bakary Dibba (10) gleich fünf von ihnen zweistellig.

Die höchste Führung spielten die Raubkatzen in Minute 36 beim Stand von 88:51 (33.) heraus. Vollends zufrieden war der Tübinger Trainer trotz des nächsten klaren Erfolges nicht. »Das Ergebnis sieht am Ende sehr deutlich aus. In der ersten Halbzeit war dies aber so nicht zu erkennen. Wir lagen zwar zumeist in Front, so richtig absetzen konnten wir uns aber nicht«, sagte Jansson. Zum Tress »Man of the Match« avancierte erneut Seljaas, der zu seinen 19 Zählern auch noch acht Rebounds, vier Assists und drei Steals sammelte. (GEA)