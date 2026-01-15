Auch Tübingens Gegner Bochum steckt in der zweiten Basketball-Bundesliga im Tief

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Die vergangenen Spiele ging es für Basketball-Zweitligist Tübingen nur in eine Richtung: Abwärts. Nach nur einem Sieg aus den letzten acht Begegnungen sind die Tigers auf Platz zwölf abgerutscht. Man muss den Blick in der Tabelle nach unten richten. In dieser schwierigen Lage bietet nun der Spielplan eine Chance, nach zuletzt vier Niederlagen endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Denn Bochum, wo die Tübinger am Samstag (19 Uhr/sporteurope.tv) beim Rückrundenauftakt antreten, hat ebenfalls eine Durststrecke hinter sich.

Seit drei Partien sind die VfL Sparkassen Stars sieglos. Die Augangslage ist also ähnlich - genau wie die Tabellensituation. Denn das Bochumer Team hat nur zwei Punkte mehr als die Tübinger auf dem Konto und steht als Zehnter lediglich zwei Plätze vor dem Team von Trainer Henrik Sonko. Im Hinspiel hatte der VfL mit 86:71 die Oberhand behalten. Mit diesem Spiel nahm die Form-Krise bei den Tigers ihren Anfang. »Sie haben im Hinspiel eindrucksvoll gezeigt, wozu sie in der Lage sind. Wir sind also mehr als gewarnt«, sagt Tübingens Co-Trainer Troy Culley.

Vor Geske gewarnt

Im Rückspiel wird es nicht einfacher, da die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet zuhause eine Macht ist. Von acht Heim-Auftritten gingen nur zwei verloren. Zu den Stärken des Teams gehört die Reaktionsschnelligkeit im Kampf um den Ball. Der VfL ist mit im Schnitt acht abgeluchsten Bällen pro Begegnung die Nummer eins der Liga. Ein Routinier hat die Rolle des Unterschiedsspielers inne: Niklas Geske, 31 Jahre alt, weist bisher 14 Punkte, sechs Assists und drei Rebounds als seine Werte auf. Damit ist der Deutsche hinter dem US-amerikanischen Aufbauspieler Antonio Williams (16 Punkte, vier Assists) der auffälligste Bochumer Spieler.

Bei den Tigers ist man derweil froh, dass man seit der Partie gegen das Top-Team Hagen wieder auf Rückkehrer Isaiah Sanders zählen kann. In dieser Begegnung hatte Nachverpflichtung Larry Thomas sein Debüt gefeiert. Die Tübinger wollen in Bochum weniger reagieren als vielmehr agieren. »Wir müssen wieder bessere Akzente in der Defense setzen und gleichzeitig in der Offense effizient unsere Chancen nutzen«, betont Culley. Ein Erfolgserlebnis wäre nicht nur wichtig, um die Abwärts-Spirale zu durchbrechen. Sondern auch mit Blick auf die folgenden Spiele. Gegen Göttingen und in Hagen drohen weitere Niederlagen, stehen diese Mannschaften doch auf den Rängen zwei und eins. (GEA)